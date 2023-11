Teletón es un proyecto querido, hasta por los malos: Fernando Landeros

“Teletón es un proyecto querido por todos, hasta por los malos, ellos saben que muchas veces llevamos el bienestar para sus propios hijos, entonces afortunadamente ese tipo de problemas (inseguridad) no los hemos tenido”, dijo Fernando Landeros, presidente de Fundación Teletón.

En entrevista con El Sol de México, Landeros habló de la próxima inauguración del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) en Tlapa de Comonfort, el número 25 en el país, el primero ubicado en un municipio rural, en la Montaña de Guerrero. La ceremonia de apertura será el domingo 26 de noviembre.

Según el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de la Secretaría de Bienestar 2023, en Tlapa de Comonfort 71.8 por ciento de sus 94 mil 911 habitantes viven en la pobreza.

El mayor rezago que padece el municipio es la falta de acceso a la seguridad social, pues 87 mil 762 carecen de esto, mientras que 37 mil 764 personas habitan casas que usan leña pero no tienen chimenea, un foco de infecciones pulmonares a largo plazo.

Además de su pobreza, Tlapa padece inseguridad por la presencia del crimen organizado, como en casi todos los municipios de la Montaña de Guerrero.

En materia de inseguridad, en el municipio se reportaron 31 homicidios dolosos entre enero y octubre de este año, cifra superior 32 por ciento respecto al mismo periodo de 2022 cuando fueron 21, de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En agosto, en la carretera Chilpancingo-Tlapa, un grupo de hombres armados asesinó a ocho personas, entre taxistas y funcionarios del municipio de Xochihuetlán. Entre los muertos estaban el director de Seguridad Pública, Luigi Arath Ponciano Juárez, y el director de Catastro, José Luis Baez Vázquez. Tras los asesinatos, se suspendió un par de días el servicio de transporte público en dicha ruta.

Además de los homicidios, también hay reportes de secuestros de líderes sociales o bloqueos carreteros atribuidos a los grupos delictivos.

¿Por qué elegir un municipio como Tlapa para construir un CRIT?

Es un lugar muy olvidado, olvidado por todos. Recuerdo que cuando hicimos la colocación de la primera piedra el presidente municipal de Tlapa nos decía que desde la época del general Lázaro Cárdenas no había pasado nada en esa región. Es por eso justamente, porque a los sitios que quedan abandonados hay que regresar y hay que llenarlos con amor, con generosidad y con salud.

Tlapa está en zona una aquejada por el crimen organizado ¿este tipo de situaciones no les afectó?

Más que eso, el tema de la inseguridad, lo que fue más complicado fue el poder conseguir la constructora, los materiales, tener que muchas veces transportarlos hasta allá, las comunicaciones son muy complicadas, muy difíciles. Cuando uno llega y dice ‘bueno, qué hace toda esta gente viviendo acá’, es muy complicado el tema de los servicios por la dispersión de las comunidades, eso fue realmente lo más complicado.

El tema de la inseguridad, Teletón es un proyecto querido por todos, hasta por los malos, ellos saben que muchas veces llevamos el bienestar para sus propios hijos, entonces afortunadamente ese tipo de problemas no los hemos tenido.

¿Cómo van a garantizar que los niños, las familias que requieran moverse a Tlapa puedan hacerlo?

Sí, fíjate que hay dos soluciones para ese tema. Uno, es un CRIT que va a salir de Tlapa, tenemos unidades móviles de rehabilitación para poder atender a los 18 municipios y en ese sentido no vamos a estar esperando que lleguen los niños justamente por estas dificultades. Pero por otro lado para aquellos que sí puedan llegar vamos a tener por primera vez en la historia de los CRIT habitaciones donde los niños puedan quedarse tres o cuatro días y ya después regresar a sus hogares y no tener que ir y volver haciendo un esfuerzo demasiado grande para las condiciones de los niños.

¿Quién los va a apoyar en este proyecto?

Justamente para eso es la colecta de todos los años, la colecta del Teletón va justamente para poder impulsar la beca de rehabilitación de todos estos niños, que todos la necesitan.

Por otro lado, el presidente López Obrador creó un programa sumamente beneficioso que es el programa de las becas a la rehabilitación y ese programa también está ayudando muchísimo a que niños con discapacidad en todo el país se puedan atender en cualquiera de los 24 CRIT que tenemos ahora, y Mazatlán será el 26.

Llegar a 25 CRIT se dice fácil, pero ¿qué tan complicado ha sido?

Ha sido muy complicado, nunca ha habido un Teletón fácil por diferentes circunstancias, yo creo que habla mucho del valor de la constancia, de la honestidad, de la transparencia que ha hecho posible que haya un grupo grande de mexicanos que sigue encontrando en Teletón una razón para confiar y una razón para construir esperanza.

¿Qué expectativas tienen del CRIT de Tlapa?

Para nosotros es el primer CRIT rural, todos los demás CRIT se han construido en las ciudades más importantes de los estados y esta es la primera ocasión que construimos un CRIT realmente bajo un modelo distinto, incluso de arquitectura, adaptado al lugar a las condiciones, a la pobreza y este es propiamente el primer CRIT rural que nos abre también un camino para seguir porque hay zonas muy pobres en el país

En el pasado usted comentó que había el compromiso de Teletón de hacer dos CRIT en las zonas marginadas, el primero era Tlapa, pero ¿siguen con ese plan?

Todavía no, ahorita la verdad, estamos concentrados en lo que va a pasar en cinco días y seguramente en lo que va a pasar en los próximos 10 días que es la inauguración también de Mazatlán, viene el evento el 16 de diciembre y es necesaria la recaudación porque ahora además de echar a andar Tlapa y Mazatlán tenemos que reconstruir Acapulco, entonces son tres destinos muy importantes para este Teletón.

¿Cómo han visto el recuento de daños del CRIT en Acapulco?

Nosotros lo dividimos en dos, por un lado, la gente, que es lo que más nos duele, nuestras familias son familias ya de por sí de un nivel socioeconómico muy bajo, con gastos extraordinarios por el tema de la discapacidad de sus hijos en donde gran parte de ellas perdieron todo. Nuestro censo dice que 40 por ciento de nuestros pacientes no tiene una vivienda habitable, estás hablando de un número muy grande.

Lo primero que vamos a hacer es apoyar a que estas familias recuperen parte de su patrimonio, que puedan, pues arreglar sus casas de alguna manera, contar con una despensa, es lo que estamos haciendo, con agua, con ayuda de todos los benefactores de Teletón y después la reconstrucción.

Afortunadamente, sí teníamos asegurado el edificio y estamos en pláticas con la aseguradora para poder conseguir el mayor número de recursos porque la mitad del CRIT quedó muy dañado.

Ya pasamos la pandemia, pero sigue siendo complicado pedir el apoyo a las personas ¿qué mensaje le daría a las personas para que de nueva cuenta apoyen a Teletón?

Como decía, nunca ha habido un Teletón fácil cuando no es por una causa, es por otra, pero al final yo siempre he pensado que no da el que tiene, da el que quiere. Los grandes donadores de Teletón son los niños, son las clases más bajas, muchas veces los que menos recursos tienen entonces.

Yo creo que todos hemos pasado momentos difíciles, unos más otros menos, pero en concreto esta población que desde que sus hijos nacieron han tenido retos muy grandes, pues sin duda vive en una crisis mucho más grande, vive en una serie de necesidades mucho más difíciles y para eso existe Teletón para apoyar a los que menos tienen y a los que tienen retos más grandes.