Tiroteo en escuela secundaria de Iowa deja un muerto y cinco heridos

La Policía estadounidense anunció este jueves que una persona murió y otras cinco resultaron heridas en el tiroteo en una secundaria de Iowa, cuyo autor era un estudiante de ese mismo centro, que tenía 17 años y ha muerto.

Mitch Mortvedt, de la división de Investigación Criminal de Iowa, indicó en una conferencia de prensa que el agresor, identificado como Dylan Butler, iba armado con un rifle y con una pistola de pequeño calibre.

"Todos los indicios sugieren que actuó solo", apuntó Mortvedt, precisando que la persona fallecida era un alumno de ese instituto y que entre los heridos hay otros cinco estudiantes y un trabajador de ese centro.

La policía recibió las primeras llamadas alertando sobre el tiroteo a las 07:37 hora local , según informó en una rueda de prensa anterior Adam Infante, el sheriff del condado de Dallas, que incluye la localidad de Perry, donde ocurrió el incidente.

La policía llegó al lugar minutos después. "Localizaron a varios individuos con heridas de bala. Los oficiales inmediatamente intentaron hallar la fuente de la amenaza y rápidamente encontraron lo que parecía ser el tirador con una herida de bala autoinfligida", dijo Mortvedt.

En el registro posterior que se hizo al recinto los agentes descubrieron un "explosivo casero", que fue neutralizado.

La policía investiga todavía los motivos de lo sucedido, que tuvo lugar antes de que comenzaran las clases, por lo que había muy pocos alumnos y profesores en la zona.

El tiroteo ha tenido lugar a tan solo dos semanas de que el Partido Republicano inicie su proceso de primarias en Iowa para elegir a su candidato para las elecciones de noviembre, en las que el expresidente Donald Trump (2017-2021) parte como favorito.





