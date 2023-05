Agresor de arzobispo de Durango tiene problemas psiquiátricos

A más de 24 horas que un adulto mayor atacara con un arma blanca al arzobispo de Durango, Faustino Armendáriz Jiménez, no había podido ser identificado y el personal del Instituto de Salud Mental del Estado de Durango (ISMED), le practicaba exámenes psiquiátricos por solicitud de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Te puede interesar: Hombre intenta asesinar al arzobispo de Durango

Fue la fiscal del estado, Sonia Yadira de la Garza Fragoso, quien informó lo anterior y además agregó que la carpeta está integrada “el único obstáculo que tenemos ahorita para judicializar porque contamos con 48 horas, es que se les están haciendo estudios psiquiátricos a la persona porque tiene rasgos de probables problemas psiquiátricos o de demencia”, refirió.

Además, en entrevista agregó que la Fiscalía General del Estado (FGE) está obligada a verificar su situación, así como la edad y el nombre, además mencionaba que era originario del municipio de Valparaíso, perteneciente al estado de Zacatecas, pero hasta el cierre de la edición no los había especificado y desvariaba con los datos que proporciona.

“Todavía es hora que no nos ha dado su edad, no ha especificado su nombre, ubicar familiares porque es muy importante por los problemas de salud mental que pudiera tener, una vez que tengamos el dictamen de Salud Mental y si se judicialice un juez determinará sí es o no imputable, temporal o qué tipo de tratamiento requiere”, sentenció de la Garza Fragoso.

Un sujeto intentó agredir al arzobispo Faustino Armendáris, al término de la misa del mediodía en la Catedral de Durango / Foto: cortesía | DMSP

A pregunta expresa sobre si el ataque que hizo contra el arzobispo fue por problemas de salud mental, la fiscal aseguró que sí y descartó que la persona consuma algún tipo de drogas.

Fue el domingo 21 de mayo, cuando luego de celebrar la Santa Misa, un hombre de 80 años de edad, atacó con un arma blanca al Arzobispo, Faustino Armendáriz Jiménez en la Sacristía de la Catedral.

Fueron los elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública (DMSP) quienes lograron aprehenderlo y ponerlo a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) por la responsabilidad que le resulte.

Los feligreses al ver las intenciones del sujeto de inmediato fue interceptado / Foto: cortesía | DMSP

Desde ese día, las autoridades confirmaron que la persona no había sido identificada, debido a que no traía consigo identificaciones y daba su nombre pero a los minutos negaba llamarse de esa manera.

En rueda de prensa, Armendáriz Jiménez descartó que el atentado haya sido por parte del crimen organizado y resaltó que seguirán con sus labores sin tener miedo, "solo cuidaremos los horarios para salir a dar la Palabra de Dios. Tenemos que seguir viviendo y viviendo sin miedo tenemos que seguir realizando nuestra tarea pastoral con toda la cautela para estar fuera de casa y reforzar la seguridad en la Catedral para no volver a ser agredido".

Además clama perdón a su agresor y pidió seguridad para todo el pueblo de Durango. La violencia, dijo, es fruto de lo que se vive en todo el país en donde proliferan las drogas. "Tenemos un tejido social lastimado y con falta de valores morales".