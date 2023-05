Atentan contra la vida del Arzobispo Faustino Armendáriz Jiménez

El Arzobispo de la Arquidiócesis de Durango Faustino Armendáriz Jiménez, clama perdón a su agresor, quien al término de la misa de 12 de este domingo, ingreso hasta la sacristía de la Catedral para después de preguntarle si era el arzobispo y al contestarle que sí le tiro la puñalada con un cuchillo de aproximadamente 20 centímetros que solo le penetro en la ropa por lo que de inmediato fue detenido por un sacerdote y el sacristán para ponerlo a disposición de los policías municipales.

Pidió seguridad para todo el pueblo de Durango, para el pueblo que sufre por la inseguridad y la vulnerabilidad en la que esta cualquier ciudadano. La Violencia, dijo, es fruto de lo que se vive en todo el país en donde proliferan las drogas. "Tenemos un tejido social lastimado y con falta de valores morales".

El arzobispo, pidió por todos esas personas que han sido agredidas y violentadas pero que están en el anonimato.

Durante la charla, expresó que nunca había visto a su agresor, quien seguramente tiene problemas con la iglesia y por eso le agredió.









Explicó que durante la celebración de la misa de las 12 del medio día del domingo en la Catedral, a decir de una religiosa, el agresor trato de subirse al Altar, pero "la religiosa le cedió el asiento en donde permaneció, mientras yo realizaba la Procesión con el Santísimo por toda la Catedral y la misma religiosa vio al hombre levantarse pero al estar entre la multitud tal vez no se animó agredirme en ese momento".

"El hombre de estatura alta, espero el momento a que se terminara la misa para ingresar a la Sacristía y ya adentro sentí que me forcejearon pensando que era una broma, pero al preguntarme si yo era el Arzobispo y contestarle a la orden señor, de inmediato me lanzó el cuchillazo que ingreso por mi lado izquierdo rompiéndome únicamente la ropa".

"En ese mismo momento que fue detenido y que me agredía verbalmente, le clame mi perdón y le dije que Dios lo bendijera", expresó el pastor de los católicos, quien comentó que no conoce el móvil de la agresión, y aseguró que no tienen temor de platicar con él.





Atentan contra la vida del Arzobispo Faustino Armendáriz Jiménez / Foto: Miriam Ontiveros | El Sol de Durango





Esta agresión es motivada por un tejido social lastimado, un relativismo de lo bueno y lo malo. Este hombre está mal de sus facultades mentales al tratar de quitarle la vida a una persona, él está fuera de sí porque una persona que razona dialoga, pregunta y acusa ante autoridades, si alguien le hizo daño pero no agredes con una cuchillada expresó.

Durante la charla ya con más tranquilidad, el Arzobispo, recordó que ya una vez había sido agredido vía telefónica cuando estuvo en la Diócesis de Tamaulipas por defender a los migrantes y ahora en Durango, "es la primera ocasión que soy sujeto de una agresión".

Descartó que el atentado haya sido producto del crimen organizado, y resaltó que seguirá haciendo su trabajo sin tener miedo, "solo cuidaremos los horarios para salir a dar la Palabra de Dios. Tenemos que seguir viviendo y viviendo sin miedo tenemos que seguir realizando nuestra tarea pastoral con toda la cautela para estar fuera de casa y reforzar la seguridad en la Catedral para no volver a ser agredido".

El prelado manifestó que no tomo tranquilizantes solo un vaso de agua y un pan, para posteriormente acudir a una reunión que tenía y continúo con su agenda de trabajo

Por su parte el padre Noé Soto, Vocero de la Arquidiócesis, dio a conocer que presentó la denuncia por tentativa de homicidio, por lo que ahora el asunto está en manos de la Fiscalía general del Estado.