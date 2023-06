Choque entre autobús de pasajeros y automóvil deja 4 muertos

REGIÓN SIERRA, Dgo. (OEM).- La mañana del viernes 2 de junio se registró un choque automovilístico entre un autobús de pasajeros y un automóvil, el hecho ocurrió sobre la carretera Panamericana, a la altura del entronque con el poblado El Carmen, en los límites de los municipios Canatlán y Durango.

El hecho ocurrió entre una camioneta particular y un autobús de pasajeros con denominación Turismo Plus del Guadiana; de acuerdo con fuentes extraoficiales las personas fallecidas viajaban en la primera de las unidades, mientras que del camión reportan heridos no graves.

Tras el incidente al lugar acudieron los paramédicos de la Cruz Roja delegación Canatlán y Protección Civil, se está a la espera del Agente del Ministerio Público que de fe de los hechos.

Fuentes extraoficiales reportan al menos cuatro muertos y varios lesionados, sin embargo se espera la confirmación por parte de las autoridades para determinar de manera oficial los datos que arroje este choque.

Choque en la Panamericana entre autobús de pasajeros y automóvil deja 4 muertos

Los límites territoriales de Durango y Canatlán han sido espacio donde se han registrado diversos choques, entre ellos uno en el cual perdieron la vida tres alumnos de la Escuela Normal Rural J. Guadalupe Aguilera, hace algunos años.

