El cadáver que fue encontrado el pasado lunes 1 de mayo en colonias del sur de la ciudad de Durango, era el de una persona originaria de la ciudad de Tijuana, perteneciente al estado de Baja California, confirmó la fiscal del estado, Sonia Yadira de la Garza Fragoso.

En entrevista, la funcionaria estatal sentenció que pese a tener la identificación del cadáver, ningún familiar ha acudido a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para identificar y reclamarlo.

Imagen ilustrativa | Persona desmembrada encontrada en Durango era originaria de Tijuana

“Ya lo identificamos nos arrojó en el sistema un nombre, sin embargo no ha sido ni siquiera identificado por familiares es de Tijuana”, refirió de la Garza Fragoso, la mañana del viernes, durante el evento protocolario que le tomaron protesta a los jóvenes que cumplen con el Servicio Militar Nacional (SMN).

La fiscal del estado confirmó la participación de los elementos de la Policía Investigadora de Delitos (PID) de los migrantes rescatados el pasado martes 2 de mayo de una casa, de la colonia San Ángel, donde se encontraban en cautiverio.

“Recibimos de la Guardia Nacional el reporte de posible privación de la libertad de migrantes, sí había unos migrantes, no había personas cuidándolos y estas personas fueron puestas a disposición del Instituto Nacional de Migración, quien los trasladó a Gómez Palacio para su trámite”, dijo.

Sin embargo, aclaró que no se puede asegurar que se encontraban secuestrados debido a que no había ninguna persona cuidándolos y las personas no quisieron dar ninguna declaración al respecto.





“No quisieron declarar, no dieron argumentos, no dijeron estar privados de la libertad y no se ubicó personas que los estuviera cuidando, estaban bien en su integridad física”, aseveró Sonia de la Garza.