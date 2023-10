¿Cómo es San Luis Río Colorado, la ciudad marcada por el incendio en el bar Beer House?

En el municipio fronterizo de San Luis en el estado de Sonora, es habitual que debido a la cercanía de las ciudades, residentes americanos de todas las edades viajen a los centros de entretenimiento y restaurantes no sólo en fines de semana; además, muchas personas prefieren realizar sus eventos sociales como bodas, fiestas de quince años o bautizos del lado mexicano, aunque estos lugares no siempre cuenten con las medidas de seguridad mínimas.

El Beer House se ubicaba a una distancia cerca a la garita, era un lugar emblemático donde se podía escuchar rock y fue punto de reunión de cientos de sanluisinos y vecinos del Estado de Arizona.

En la esquina del callejón Internacional y la calle Sexta operaba desde el año 2010 como cantina de miércoles a sábado, aunque el gobernador Alfonso Durazo Montaño, el 24 de julio de 2023, confirmaría que este establecimiento tenía un permiso emitido en 1980 por la Dirección General de Bebidas Alcohólicas del Estado de Sonora.

En los primeros minutos del sábado 22 de julio, once personas perdieron la vida en el incendio del bar de la frontera de San Luis Río Colorado, Sonora, cuatro murieron por quemaduras y siete más por intoxicación de monóxido de carbono, mientras que unos días después dos personas más fallecieron, para sumar 13 las víctimas mortales.

José Repugio dormía en un pequeño cuarto, en un patio contiguo al bar Beer House, el madruga en que ocurrió la tragedia/ Foto: OEM

Mientras evacuaban el Beer House, en un patio contiguo al bar, dormía en un pequeño cuarto José Repugio, un hombre de 72 años que llegó a esta frontera para trabajar como jornalero en el campo sanluisino. Esa noche los gritos de auxilio lo despertaron.

Me sentí ahogado y le hacía un poquito así (asomarse por la ventana) y dije ‘ay cabrón’, yo me sentía sin aire, venía todo el humo así, venía todo el humo y me levanté espantado y vi que estaba ardiendo”, platicó

José Repugio, vecino del Beer House

Se vistió, salió de su vivienda y desde la acera de enfrente empezó a ver la escena. Sabía que de milagro la estaba contando, despertó y salió justo antes de que el humo terminara con su vida.

“Había un gentío y cuando apagaron todo, se pusieron las mascarillas los bomberos y las luces en la cabeza, se metieron e iban sacando los que se asfixiaron, porque no se quemaron, se asfixiaron por el humo”, continuó.

Al igual que José Repugio, cada año miles de jornaleros llegan a trabajar a los campos agrícolas de San Luis y su valle donde se cultiva trigo, sorgo y algodón.

San Luis es considerado la capital del dátil, logra una cosecha de más de 10 mil toneladas, siendo reconocido por la calidad de producto/ Foto: OEM

Entre agosto y noviembre en el desierto de SLRC se cosechan más de 10 mil toneladas de dátil cuya calidad ha ganado popularidad no sólo en Estados Unidos, también en países del Medio Oriente.

Por otro lado, la industria manufacturera se mantiene en crecimiento, la mínima cercanía con Arizona ha logrado que naves industriales se desarrollen en esta frontera. De ahí el crecimiento exponencial en comercios de todo tipo.

San Luis Río Colorado conecta a dos comunidades, siendo una puerta de entra entre el estado de Sonora y Arizona, estado del país vecino/ Foto: OEM

En rueda de prensa el 26 de julio de este año, el alcalde, Santos González Yescas, dijo que en el municipio existen tres mil 200 contribuyentes o comercios que se tienen que revisar, de los cuales, solo se han revisado dos mil 384 establecimientos, por lo que el total exacto de los que faltan por revisar son 816.

El Beer House no contaba con Plan de Contingencia, no habían sido verificados por autoridades estatales ni municipales, no tenían establecida una ruta de evacuación y permitían el acceso a menores de edad.

Según la firma norteamericana Ramírez Advisor Inter-National, en el año 2022 la garita San Luis Uno fue una puerta de entrada para 3.4 millones de automóviles, 2 millones de peatones y 7.5 millones de personas que en total cruzaron hacia Arizona.

Miles de ciudadanos cruzan diariamente a ambos lados de la frontera para laborar/ Foto : OEM

Hace casi veinte años, en 1984, la garita había sido renovada por última vez. Era obsoleta, congestionada y sobrecargada de personas que buscaban cruzar. También creció la población en la región y San Luis Arizona. El año pasado esta ciudad fue reconocida con el premio Boom City 2022 por ser una de las ciudades con mayor crecimiento poblacional y vivienda y por ser una de las ciudades con mejores finanzas y transparencia en todo Estados Unidos.

Durante los últimos años esta garita experimentó uno de los peores tiempos de espera, en ambas direcciones, en comparación con el resto de la frontera entre Estados Unidos y México. San Luis es también el principal punto de cruce para los trabajadores agrícolas durante la temporada de cosecha de invierno en el condado de Yuma. Y miles de trabajadores cruzan hacia el sur para trabajar en las maquilas de San Luis Río Colorado.

En junio de este año la Administración de Servicios Generales (GSA) confirmó el inicio de la remodelación del Puerto de Entrada con una inversión de 308 millones de dólares, una tercera parte será destinada al uso de tecnología y materiales de construcción renovables. Se ampliará de ocho a 16 carriles de entrada y de 10 a 14 carriles la salida hacia México. También se ampliarán las capacidades administrativas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EU.

De enero a abril de 2023, San Luis Uno tramitó en total 1.2 millones de coches, un aumento del 11.4% respecto al mismo periodo de 2022. Más de 806 mil peatones, un incremento del 6.1% respecto al mismo periodo del año anterior y 2.8 millones de personas en total, 11.1% más en comparación a los primeros cuatro meses de 2022.