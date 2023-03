En toda California crearán centros de carga para autos eléctricos

LA PAZ. El Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental (Cerca) de Baja California Sur anunció un proyecto regional de centros comunitarios de carga para autos eléctricos que correrá por toda la península de Baja California hasta California, Estados Unidos.

Jaqueline Valenzuela Meza, directora ejecutiva de Cerca, prevé que en 2024 se cree un primer centro comunitario en California, posteriormente llegarán a Baja California y Baja California Sur.

“Hemos estado hablando de la movilidad, de trabajar en un proyecto en conjunto de estaciones de carga comunitaria que recorran toda la región, es decir, Baja California, Baja California Sur y California para poder tener una estrategia virtuosa en donde la electromovilidad sea con energía renovable”, dijo sobre el proyecto que realiza en conjunto con el Comité Cívico del Valle, INC y Lithium Valley Community Coalition y otras asociaciones.

Destacó que será evidente el desplazamiento del padrón vehicular de California —donde a partir de 2035 todos los automóviles serán eléctricos por ley— hacia este lado de México, por lo que han entablado conversaciones con otras organizaciones en California y Baja California para poder recibir de mejor manera la estrategia de electromovilidad.

Aún se encuentran en pláticas, pero con grandes y buenas expectativas de que, en unos años, los vehículos eléctricos que se encuentren en Baja California Sur tengan su propio centro de recarga, trayendo como beneficio mejoras en la salud y al planeta, al ir reduciendo emisiones de dióxido de carbono, principal gas causante del efecto invernadero.

Recordó la importancia de este paso en la historia, ya que, tan solo en la media península, con el paso de los años, se ha registrado un aumento considerable en contaminantes del aire, en su mayoría emitidos por fuentes móviles. Esta transición a la electromovilidad traerá grandes beneficios, siempre y cuando sea limpio, constante y, sobre todo, no comprometa la salud ni el suministro de la electricidad convencional en los hogares.

“Habría un beneficio, siempre y cuando se haga con energía renovable porque si no sería doble el problema, estaríamos haciendo un traslado de emisiones hacia fuentes fijas y no tenemos una matriz lo suficientemente diversificada para garantizar menos emisiones. Entonces, estas emisiones deben disminuir globalmente, con el cambio pasaría solo en algunos contaminantes, pero no de manera global”, dijo.

En una entrevista previa para El Sudcaliforniano, el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, dio a conocer que se trabaja de manera conjunta entre los dos países para impulsar la generación de energía limpia, se esperan grandes inversiones que habrán de beneficiar a Baja California Sur, al ser un estado importante para la generación de energía solar.

“La parte del noroeste mexicano va a estar beneficiada por la gran cantidad de inversión que habrá en Arizona y en California en materia de semiconductores, vehículos eléctricos, aparatos médicos a los más modernos. Todo esto va a impactar en las cadenas de suministro, sin duda los estados que pueden ofrecerle a las empresas energía eléctrica limpia podrán participar de una manera muy clara en lo que se llama la economía del futuro y Baja California Sur será uno de ellos”.

Con la entrada de Tesla a México, se prevé que en el país se tenga una transición pronta a la electromovilidad, que esta llegue a otros estados de la república de manera más rápida, por lo que gobiernos y asociaciones ya idean estrategias en centros de carga, organizaciones ambientales buscando que este cambio será para bien del planeta.