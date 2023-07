Periodistas protestan en Chilpancingo por el asesinato del comunicador Nelson Matus

Periodistas guerrerenses protestaron en la delegación de la Fiscalía General de la República en Chilpancingo para exigir justicia por el asesinato del director del portal informativo Lo Real de Guerrero, Nelson Matus Peña asesinado a balazos la tarde del sábado en el estacionamiento de Coppel, en la colonia Emiliano Zapata, ubicada en Acapulco.

Los comunicadores de diversos medios de la capital del estado colocaron carteles en la entrada principal para exigir respeto a la libertad de expresión, no más crímenes y garantías para ejercer la profesión del periodismo y un alto a los ataques contra la prensa.

Más de 30 reporteros, fotógrafos, camarógrafos se dieron cita y pidieron que la FGR atraiga todas las investigaciones que se han registrado contra los periodistas.

“Demandamos que la Fiscalía General de la República, que le de vida a la fiscalía especializada en agravio a periodistas, es una fiscalía que esta muerta y que no ha dado resultado en el país, sigue creciendo el número de compañeros asesinados”, señaló secretario general de la delegación 17 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, Abel Miranda Ayala.

Dijo que de acuerdo a la Organización Artículo 19, a partir del 2006 han asesinado a más de 160 periodistas y lamentablemente el 10 por ciento son del estado de Guerrero siendo el segundo lugar con más riesgo para ejercer el periodismo.

Miranda Ayala reiteró la exigencia al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador que deje de criminalizar a los medios ya que solo se ejerce una actividad prevista en la Constitución que es el respeto al articulo sexto, permitiendo hacer labor de manera libre y sin riesgos.

El comunicador es la segunda víctima privada de la vida en menos de dos meses que ocurre en el puerto de Acapulco.

Los trabajadores de los medios de comunicación lamentaron que no se hace nada contra los autores de los crímenes contra periodistas debido a que “se tienen autoridades que no investigan, esclarecen y no dan respuesta”, destacó el secretario del sindicato.

Finalmente externaron su solidaridad con las víctimas y sus familias, por lo que exigieron a los tres ordenes des gobierno de Acapulco, Guerrero y de México, fiscalías que implementen las acciones necesarias para dar con los “perpetradores” de esos ataques contra los periodistas y se castigue conforme a la ley.

Evelyn Salgado condena el asesinato de Nelson Matus

Tras condenar el homicidio del comunicador Nelson Matus Peña, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda informó que han puesto a disposición de la familia todo el apoyo del Estado a través del Mecanismo de Atención a Periodistas.

“Condeno severamente este lamentable hecho y cualquier agresión en contra de las y los periodistas de Guerrero; la Fiscalía General del Estado ha iniciado ya una investigación que, confiamos pueda esclarecer los motivos y permita la captura de quien o quienes hayan perpetrado este condenable acto”, señaló.

Salgado informó que solicitó a la Fiscalía General del Estado que acelere las pesquisas para dar con el paradero de los homicidas y resaltó que le preocupa la situación de Acapulco, donde se han registrado el mayor número de agresiones a comunicadores.

Por otro lado, el secretario general de Gobierno de Guerrero, Ludwig Marcial Reynoso Núñez informó que solicitó información a la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Sandra Luz Valdovinos Salmerón para conocer las líneas de investigación respecto al homicidio de Nelson Matus Peña.

Con información de Adriana Covarrubias y Francisco Zosorra

Publicado en El Sol de Acapulco