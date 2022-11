Realizan misa binacional en Chihuahua para recordar a migrantes fallecidos

“Aunque tengamos una frontera, no pueden dividirnos”, fueron las palabras con las que el obispo de El Paso, Mark Joseph inició la misa binacional por los migrantes difuntos.

A esta celebración eucarística entre ambos países de México y Estados Unidos, acudieron los obispos de Ciudad Juárez, de El Paso; Las Cruces, Nuevo México; Nuevo Casas Grandes y Chihuahua.

Fotos: Luis Torres | El Heraldo de Juárez

La misa se llevó a cabo sobre una tarima provisional, construida de madera en medio del Río Bravo, a la altura del bulevar Juan Pablo ll y avenida Villarreal Torres, donde hace unas semanas se llevó a cabo el evento “Abrazos, no muros”.

A la misa acudieron decenas de migrantes, quienes cargaban la bandera de su país. En su rostro se reflejaba la esperanza y fe de estar algún día del otro lado del Río Bravo.

“He oído de muchas personas que han huido de su país, y en su espalda cargaban sólo lo que les alcanzaba”, expresó el obispo de El Paso.

“Han emprendido viajes peligrosos para encontrar un lugar seguro, me han dicho que, en el camino, en medio de sus dificultades, se han topado con extorsiones, abusos, selvas y no han logrado llegar al camino. Te pedimos, señor, que podamos construir Puentes y no mallas”, añadió con lamento.

Fotos: Luis Torres | El Heraldo de Juárez

Durante esta misa, se pidió por aquellos migrantes que un día salieron y ya no regresaron. Asimismo, se pidió por la dignidad de los migrantes y refugiados, por todos los migrantes que sufren el rechazo y la violencia en sus países de origen.

También se pidió porque los gobernantes y legisladores de los países, reconozcan con seriedad su manera de servir y que hagan leyes de manera que se respeten la dignidad de todos y en especial de migrantes y refugiados.

Fotos: Luis Torres | El Heraldo de Juárez

Finalmente, se oró por aquellos que hoy emprende un viaje hasta alguna de las fronteras, esto con la intención de cumplir el sueño americano.

Hay que recordar que este recordar que esta misa binacional había quedado suspendida desde el 2020 por la pandemia del Covid-19.