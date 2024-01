2024, ¿la esperanza?

“¡Misterio impenetrable esconde la causa de la constante derrota del Bien! México, pueblo obsercado, de tu entraña torturada sale de cuando en cuando quien podría salvarte y no lo respaldas, o lo dejas perecer! O lo dejas perderse por desuso; ¡lo desamparas así lo que cerca y lo destruye la iniquidad!

Y así se consuma la profecía de la Raza de Bronce, de cual quiere emerger para descollar en este del milenio, y sin embargo como en hechos contemporáneos queda sumergido en lo recóndito del infinito, tal vez como esperanza o como una represión, quizá genéticamente determinada. Creer en la Revolución, No, ya que toda Revolución es una pústula que estalla en un cuerpo enfermo. Un Pueblo sano no ha menester de revoluciones para consumar su desarrollo. Un Pueblo enfermo puede hallar en la revolución alivio, como cuando la inflamación reviente los tejidos, los purifica momentáneamente. Vale más que estalle la pústula y no que el pus envenene todo el sistema orgánico.”

México, el de la suave Patria, Tierra de grandes, donde están tus generaciones sacrificadas, ¿que acaso el sacrificio de ellos fue vano? ¿O es el llanto de un dolor callado? Y sin embargo México Creo en ti. Palabras proféticas, que han pasado la prueba del tiempo, y ahora en este orto de milenio, en que la equidistante política, después de más de 500 años, abre las posibilidades reales a un desarrollo, para que prospere y que resurja el País de la Águila y la Serpiente. Que no sea producto de la retórica perdida, ni de la izquierda trasnochada, menos aun de grupúsculos de vende-patrias, parias y renegados que no unen, sino que desunen, ahora que NESECITAMOS LA UNIDAD NACIONAL ante el enemigo sectario. El ciudadano, es él más interesante, y sin embargo-hay millones-que nacieron en el inicio del milenio, ciudadanos en pleno goce de derechos, ellos son los verdaderos conductores del desarrollo y defensa del país, pero ellos son los que elegirán, cuando es una generación que no conoció el desarrollo estabilizador, ni Avándaro. El concepto de “libertadores”, ahora sufre la metamorfosis y son “dictadores” y es más se repite la historia y los déspotas más autocráticos, llegan desgraciadamente por la vía ¡democrática! Es decir, la Geopolítica universal es reversible, así que el punto principal de esta amenaza de la patria, los jóvenes.