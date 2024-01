Jóvenes volver a pensar

¿Y las ideologías?

Chapulinismo, palabra clave para los políticos mexicanos que se cambian de un partido a otro, se quitan las camisetas para no caer en el terror de estar fuera cada sexenio de los presupuestos públicos. Prevalece entre ellos la consigna de que un político pobre es un pobre político.

“En el Diccionario de Mexicanismos de 2010 se incluyó todo el campo semántico de los chapulines, pero no en referencia al insecto saltarín, sino a los actores políticos: chapulinismo, chapulineo, chapulinear, chapulín”, menciona la académica Concepción Company, investigadora emérita del Instituto de Investigaciones Filológicas (IIFL) de la UNAM e integrante de la Academia Mexicana de la Lengua (AML).

Fenómeno u manipulación frecuentemente observada por el político mexicano en nuestros días, estos políticos actuales mexicanos que no conocen otra moral que no sea más que el árbol que da moras, En el proceso electoral presidencial en curso es común que políticos de diversos partidos de izquierda y derecha dieron saltos a MORENA, fenómeno que se sigue observando en una mezcla de todos, El interés ya no es el Bien común, ni los pobres, ni acabar con la corrupcion, etc... sino el mantener el status económico y de poder que conlleva el puesto político, se acabó la ideología…

Como recordaremos la ideología es un conjunto normativo de emociones, ideas y creencias colectivas que son compatibles entre sí y están especialmente referidas a la conducta social humana. Las ideologías describen y postulan modos de actuar sobre la realidad colectiva, ya sea sobre el sistema general de la sociedad o en uno o varios de sus sistemas específicos, como son el económico, social, científico-tecnológico, político, cultural, moral, religioso, medioambiental u otros relacionados al bien común. Las ideologías suelen constar de dos componentes: una representación del sistema, y un programa de acción.

La representación proporciona un punto de vista propio y particular sobre la realidad vigente, observándola desde una determinada perspectiva compuesta por emociones, percepciones, creencias, ideas y razonamientos, a partir del cual se le analiza y compara con un sistema real o ideal alternativo, finalizando en un conjunto de juicios críticos y de valor que plantean un punto de vista superior a la realidad vigente. Una ideología política es un juego ético de ideales, principios, laborales y económico doctrinas, mitos o símbolos de un movimiento social, institución, clase o un grupo grande que explica cómo la sociedad debería funcionar.

Las ideologías políticas ofrecen algún programa político y cultural para un cierto orden social. Una ideología política se ocupa mucho de cómo el poder debería asignarse y a cuáles fines debería concertar. Una ideología es una colección de ideas. Usualmente, cada ideología contiene ciertas ideas de lo que considera la mejor forma de gobierno (por ejemplo, la democracia, la teocracia, etc.), y el mejor sistema económico (por ejemplo, el capitalismo, el socialismo o comunismo, etc.). Mientras tanto, las posiciones más moderadas se posicionan en sectores cercanos al centro político.

Finalmente, los fundamentos ideológicos pueden distinguirse de estrategias políticas. Ahora solo basta, mencionar a Nicolás Maquiavelo, El fin justifica los medios, regla de oro del político mexicano. Et non erubescebant. Y no se avergonzaban.

Correo electrónico: tomymx@hotmail.com