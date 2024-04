Gaby Hernández "La China"... Entiende, escucha y resuelve

La candidatura más visible respecto al Senado de la República en Durango, es la de Gabriela Hernández “La China”, quien sin aspavientos ha desplegado una campaña de participación abierta en todo el territorio estatal. No obstante que políticamente se encuentre vinculada por cuestión de alianzas entre partidos, en este caso por la coalición “Fuerza y Corazón por México”, “La China” ha sorteado con inteligencia los eventuales obstáculos que se le han presentado a lo largo de la campaña electoral.

Fueron muy perceptibles las recientes declaraciones vertidas por la compañera de fórmula de “La China” en la persona de Gina Campuzano, quien realizó desafortunadas declaraciones que no le simpatizaron mucho a los campesinos duranguenses y que dicho sea de paso fue motivo de revuelo nacional, con todo ello, van en el mismo barco. Gaby Hernández “La China”, de manera sagaz le dio un viraje completo a ese desliz verbal de Gina, potenciando su campaña en Durango con propuestas de trabajo viables y eficaces para el electorado durangueño; sobra referir que en mucho influyó el Dip. Ismael Hernández Deras, para que esa ominosa y desafortunada declaración de la panista, quedara desdibujada en la percepción del electorado durangueño.

El arrastre electoral que posee Gaby Hernández, le avizora un rotundo triunfo rumbo al Senado, se observa el gran despliegue de su consolidado equipo de trabajo que no se les escapa el mínimo detalle, esos que en ocasiones resultan petarlos electorales. El oficialismo federal en las personas de Gonzalo Yáñez y Margarita Valdés, despliegan una campaña sosa y apagada, y hay la percepción política, que están por demás confiados en la inercia del gobierno federal que dicho sea de paso en los últimos días, las encuestas no les favorece en Durango, y en ese afán prometen como siempre, lo que no han logrado cumplir en seis años.

Durango requiere de frescura política y la ciudadanía comparte esa visión al apoyar sin cortapisas a “La China”, Hernández López, quien trabaja para conquistar su escaño en la Cámara Alta. Quizá, en los próximos días quizá arrecien los embates para esta joven aspirante al Senado, pero sus adversarios deben de saber, que se encuentra acorazada y ese blindaje es del más alto valor político y social y se encuentra cimentado en el trabajo, la empatía y la honestidad, porque es una mujer que escucha las demandas de la sociedad y empatiza con su problemática, desde las comunidades rurales hasta las colonias citadinas. Tiempo al tiempo para esta joven política cuya virtud es escuchar y resolver la problemática del pueblo.