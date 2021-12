La alianza que elija mejor, va de gane…

Lo mejor sería hacer unas selecciones de candidatos con reglas claras, para que todos los precandidatos y sus simpatizantes apoyen a los que queden. Por lo pronto MORENA tiene una lista muy completa, con tres hombres y tres mujeres, aunque los favoritos son Marina Vitela, Enríquez y Gonzalo, porque son los que tienen la experiencia de haber sido alcaldes, y además fueron incluidos Margarita Valdez, Santiago Fierro y Maribel Aguilera.

Lo principal es tomar en cuenta que no hay ninguna prisa porque al registro de candiditos es hasta el 10 de febrero, de modo que hay tiempo de sobra para hacer las cosas bien.

Se supone que las primeras encuestas que se hicieron fueron entre los militantes de los partidos, pero las mejores encuestas serían las de consultar a toda la ciudadanía.

Lo cierto es que los de la alianza de MORENA/PT y otros aliados se puede decir que ya llegaron a un buen acuerdo al haber Incluido a Gonzalo.

Por cierto fue una buena idas y una sorpresa que esté en la lista de la alianza de Andrés Manuel López Obrador en Durango, Santiago Fierro, ya que ha estado dedicado a otras cosas, y siendo de una larga tradición de izquierda, el problema es que no tiene ninguna experiencia administrativa. Y lo mismo sucede con la senadora Margarita Valdez.

Marina Vitela sería la primera gobernadora originaria de La Laguna, y su experiencia como alcaldesa actual la haría la persona con la experiencia en gobernar más reciente.

En el caso de Enríquez, es inevitable que sea juzgado como precandidato de MORENA y también como ex alcalde reciente y por otro partido.

Los que será muy difícil que puedan llegar a acuerdos son los del PAN y los del PRI, porque sus diferencias no tienen remedio, ya que eran los dos contrincantes principales que había en México, y ya dijo Víctor Hugo Castañeda que no votarían por Esteban Villegas, y los del PRI no tendrán ningún entusiasmo para votar por Héctor Flores.

Todavía si la candidata del PAN fuera Gina Campuzano, habría más posibilidades de que los del PRI votaran por ella, que además tal vez funcionara el apoyo de Lety Herrera, que es su comadre, además del respaldo que pudiera tener de Rosario Castro. Porque si la candidatura de la alianza PAN/PRI/PRD fuera para una mujer la lista es muy grande: de Yolanda de la Torre a Paty Flores Elizondo, Rocío Rebollo y la misma Rosario Castro.

Como que a pesar de todo los priistas son un bloque más compacto que el de los panistas, y pudiera ser que Héctor Arreola fuera el más aceptado por los panistas y por la ciudadanía, ya que además de director del Tecnológico de Durango, fue Secretario de Educación Municipal, cuando la presidencia de Ismael, y fue funcionario de la Secretaría de Educación en dos gobiernos panistas, con Calderón y con Vicente Fox, haciendo un muy buen papel en la creación de las Universidades Tecnológicas y las Politécnicas, y por su estilo tendría buena comunicación con todos los sectores.

Héctor Arreola se encontraría con el problema de no ser conocido en La Laguna, así como Marina Vitela tendrá ese problema en el resto del estado, aunque contaría con el importante apoyo de Margarita Valdez, y Arreola tendría el apoyo de Rocío Rebollo en Gómez Palacio.

Aunque sigue siendo cierto que a Durango le conviene una gubernatura cercana a AMLO, que hará los presupuestos nacionales durante la primera mitad del próximo gobierno estatal, y no sería raro si vuelve a ganar la presidencia MORENA.