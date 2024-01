La alianza y los “tres mosqueteros”

Si alguien tuviera alguna duda, de que la clase política nacional tiene de rehenes a través de la llamada partidocracia a la sociedad mexicana, cheque usted, la lista de las y los candidatos que aspiran a sacrificarse por México. Todos respetamos a quienes se dedican a la noble profesión de la política, si se entiende, que es gobernar para el bienestar de la sociedad. Y aunque ha habido excepciones y garbanzos de a libra de quienes nos han gobernado, casi todas y todos, buscan el poder para hacerse ricos, y los que ya lo son, quieren el poder político para hacer más negocios.

Los partidos políticos deberían de estar al servicio de las y los mexicanos, y no como actualmente sucede: la sociedad es el instrumento de dicha partidocracia para llegar al poder, conservarlo, o regresar según sea el caso. En el contexto de la alianza PRI, PAN y PRD, saben que la candidata que les impuso Claudio X Gonzáles en la persona de Xóchitl Gálvez, no ganará la presidencia de la República. Sin embargo, todos sabemos que en política perdiendo se gana. Para más información, pregúntenle al candidato vitalicio Gonzalo Yáñez. El presidente del consejo de administración del PT, tiene muchos años de no ganar una elección, pero “haiga sido como haiga”, siempre se le ha visto como presidente municipal, diputado local, diputado federal o senador de la República.

Como dijo el clásico: al son de Gonzalo, hay muchos Gonzalos. En esta coyuntura electoral, ya nos enteramos que los “tres mosqueteros” del PRI, PAN y PRD, “Alito” Moreno, Marko Cortés y “Chucho” Zambrano, son virtuales senadores de la República o sea, todos para uno y uno para todos. Y si le seguimos buscando a la lista de senadores, diputados federales, tanto de mayoría relativa como por la vía plurinominal, entonces, estamos ante el club de los tres mosqueteros. “Alito” Moreno, Jesús Zambrano y Marko Cortés, representan el clásico ejemplo de quienes buscan eternizarse en el poder político y no para servir, “sino todo lo contrario”.

¿Pero qué buscan los tres dirigentes nacionales de esos partidos? Sabiendo que la señora Gálvez no llegará a Palacio Nacional, buscan proteger sus intereses personales y de grupo. “Alito” Moreno Cárdenas, logró quedarse un año más al frente del PRI, colocar a sus amigas y amigos como Arturo Yáñez Cuellar en una diputación pluri, y él busca protegerse de futuros problemas legales ya como senador de la República, tener fuero constitucional. Marko Cortés será senador de la República, para lavarse las manos, lavar sus errores y torpezas como presidente nacional del PAN, sabiendo que su partido, quedará en tercer lugar en esta contienda electoral. Chucho Zambrano sabe que el PRD, podría perder su registro nacional, pero mientras son peras o son manzanas, él también será senador ¡hay algún problema!

Las y los políticos mexicanos, en ocasión nos da la impresión que son personajes sacados de una novela, un ensayo político y una película. De la novela “El gato pardo” de Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Del ensayo de ciencia política, “El príncipe” escrito por Nicolas Maquiavelo. La trilogía de la película “El padrino” del director Francis Ford Coppola. Y ya encarrerado el gato, si usted nos lo permite, “la ley de herodes” de Jorge Ibargüengoitia.