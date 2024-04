La cuenta y la razón

Cuidado con la discrepancia fiscal





La discrepancia fiscal es un tema de gran importancia en el ámbito tributario que afecta a las personas físicas. Se refiere a la situación en la que las autoridades fiscales detectan que las erogaciones de un contribuyente, es decir, sus gastos, inversiones o depósitos en cuentas bancarias, son superiores a los ingresos que ha declarado para fines fiscales.

Este desajuste puede llevar a las autoridades a iniciar un procedimiento de revisión y, si se confirma la discrepancia, el contribuyente puede enfrentarse a multas significativas e incluso a acusaciones de defraudación fiscal, lo que podría resultar en sanciones más severas, como tiempo en prisión. Por lo tanto, es crucial para los contribuyentes mantener un registro detallado y preciso de sus ingresos y gastos para evitar caer en esta situación. Por ello es necesario que tengas tu contabilidad en orden y con la información suficiente.

Evitar la discrepancia fiscal es fundamental para mantener una relación transparente y conforme a la ley con las autoridades fiscales. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir para prevenir la discrepancia fiscal:

1.- Mantén un registro detallado. Lleva un control meticuloso de todos tus ingresos y gastos. Esto incluye mantener todas las facturas, recibos, contratos y cualquier otro documento que pueda justificar tus operaciones financieras.

2.- Declara todos tus ingresos. Asegúrate de incluir todas las fuentes de ingreso en tu declaración fiscal, no solo los ingresos por empleo o servicios profesionales, sino también otros tipos como inversiones, rentas, premios, etc.

3.- Comprende las leyes fiscales. Mantente informado sobre las leyes fiscales vigentes y los cambios que puedan surgir. Esto te ayudará a cumplir con todas tus obligaciones tributarias y a evitar errores en tus declaraciones. Te recomiendo siempre contar con un profesional contable que se encuentre actualizado y que te informe y acompañe.

4.- Utiliza sistemas contables confiables. Emplea sistemas de contabilidad que te permitan llevar un seguimiento claro y preciso de tus finanzas. Muchos de estos sistemas pueden ayudarte a categorizar tus ingresos y gastos de manera eficiente. La contabilidad es necesaria en toda empresa, no solo para cumplimiento fiscal.

5.- Consulta con profesionales. Los contadores ofrecemos atención personalizada a cada uno de los contribuyentes. Debes confiar en que el acompañamiento que se te dé será para tu caso, evita escuchar a quienes no conocen tu situación particular. No existen contribuyentes iguales, cada uno tiene sus particularidades.

6.- Actúa ante notificaciones. Si las autoridades fiscales te contactan por posibles discrepancias, responde de manera oportuna. Proporciona toda la documentación necesaria para aclarar cualquier duda y demuestra la legalidad de tus ingresos y gastos.

7.- Revisa tus declaraciones antes de enviarlas. Antes de presentar tus declaraciones fiscales, revísalas cuidadosamente para asegurarte de que toda la información es correcta y completa. Por ello es necesario contar con un contador público, para evitar errores o discrepancias.

8.- Mantén la consistencia. Asegúrate de que la información que presentas en tus declaraciones fiscales sea consistente con la información de otros documentos legales, como contratos y registros bancarios.

Siguiendo estos pasos, podrás reducir significativamente el riesgo de enfrentarte a una discrepancia fiscal y las consecuencias que esta conlleva. La clave está en la organización, la transparencia y la proactividad en el manejo de tus asuntos fiscales.

La transparencia y la diligencia son esenciales en la gestión fiscal, y el conocimiento adecuado de las obligaciones tributarias puede ayudar a evitar errores que podrían interpretarse como intentos de evasión fiscal. Por ello, es recomendable buscar asesoría profesional en materia fiscal para garantizar el cumplimiento de todas las disposiciones legales y evitar las consecuencias de una discrepancia fiscal. Cuida tu patrimonio. Nos leemos la próxima.

Contador Público Profesionista Certificado en Fiscal por el IMCP y Maestra en Derecho Fiscal

correo: abvargas@hvcontadores.org