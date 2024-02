Las más felices: Gina y Roció

Hace unos dos meses, un periodista muy cercano a Gonzalo Yáñez nos dijo: “no se hagan bolas; Gonzalo será el candidato de MORENA, Verde y PT al senado de la República encabezando la primera fórmula”. Como dice el refrán, el que avisa no engaña. A Gonzalo, como profesional de la política solo le quedará un sueño frustrado; haber sido gobernador del Estado. Por muchas razones, el controvertido socio de Beto Anaya ya no le quedará tiempo para ser gobernador, en contra parte, la política le dio poder y dinero para vivir sin preocupaciones varias de sus generaciones. Y no se sorprenda usted, que cuando deje de ser senador, busque ir a la Cámara de Diputados como pluri.

En este contexto, la perdedora sin duda, resultó ser Margarita Valdez y las dos ganadoras, Gina Campuzano y Rocio Rebollo. La candidatura de Gonzalo se entiende, es la cuota que cobró Beto Anaya a MORENA, y el caso de Margarita Valdés es un relleno acompañando a Gonzalo. Usted sabe que de acuerdo a la ley electoral, aun perdiendo la fórmula MORENA, Verde y PT, Gonzalo es virtual senador de la República. El anuncio ya es oficial, los ex priistas en MORENA, se quedaron chiflando en la loma. ¿Qué les queda, aspirar a una diputación federal o a una diputación local?

Veamos la otra cara de la moneda: otra vez, la historia se repite, el Bicentenario se salió con la suya. Si bien, el jefe político del PRI, PAN y PRD, no pudo lograr que Roció Rebollo fuera en primer lugar de la fórmula, eso ya no importa, desde hoy les podrían dar la constancia de mayoría a Gina y a Roció, la lección del próximo domingo 2 de junio solo será una formalidad. Y si bien, los

tiempos de las aplanadoras y el carro completo ya son parte de la historia, aquí en Durango la alianza PRI, PAN y PRD, se quedarán con la mayoría de los escaños al senado, cámara de diputados y ya encarrerado el gato, en el congreso del Estado.

En Durango, MORENA no tiene remedio. El poder que les dio el tsunami llamado Andrés Manuel López Obrador, les cayó del cielo y no supieron que hacer con él. Hasta la fecha, no se han podido consolidar en un partido como tal. Delegados van, delegados vienen, no se sabe quien es el presidente del partido, su vocero o director de comunicación social. Han convertido a MORENA en un botín, donde prevalecen los intereses personales o de grupo y así, entre otras cosas el sexenio de López Obrador, se les fue como agua entre las manos. Como dijo Juan Gabriel; lo que se ve no se pregunta. Por donde se mire, los expriistas, deciden que se hace en ese partido y los fundadores de MORENA, andan en los cafés, “respirando por la herida”.

Estamos a cuatro meses de la elección, al parecer la presidencia de la República será para MORENA y lo mismo la CDMX. Donde la moneda está en el aire, es en el tema de tener la 4T mayoría calificada en ambas cámaras. Pero con candidatos como Gonzalo que no garantizan un triunfo de mayoría, y si se repiten esas historias en otros Estados, entonces, MORENA estará como dijo Don Teofilito… la mayoría calificada no se gana con acuerdos en las cúpulas partidistas, se gana con las y los mejores candidatos y que salgan arriba en las encuestas.