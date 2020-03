Pregones de Victoria

INSTITUCIONES EDUCATIVAS SE SUMARÁN A “UN DÍA SIN MUJERES”. Se han recogido informes procedentes de buenas fuentes, que hoy lunes el personal femenino que presta su servicios en instituciones educativas del nivel medio y medio-superior, como son la Escuela Secundaria Técnica número 8 y el Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicio número 42, así como las alumnas que cursan sus estudios en ellas, se sumarán al movimiento feminista nacional en contra de la violencia de género, no acudiendo a trabajar ni a clases. No tenemos confirmado si en el Cobaed, Plantel 20 y en el Instituto Tecnológico Superior de la Región de Los Llanos, sucederá lo mismo, sin embargo, personal femenino que labora al servicio del municipio sí tiene la opción de no hacerlo, con autorización de sus superiores y el ofrecimiento de que no habrá represalias en su contra ni descuentos. Se sabe que en la clínica hospital del IMSS se laborará normalmente con la finalidad de atender a todas las personas que así lo requieran por motivos de salud. Por nuestra parte, les prometemos a los lectores de El Sol de Durango efectuar recorridos de inspección para estar en condiciones de informar objetivamente cómo se desarrollaron en esta cabecera municipal las acciones programadas por las féminas para manifestar sus críticas y demandas severas por violencia de género, curiosidad natural de saber cómo fue la respuesta de las victorenses.

SISTEMA DIF Y EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER HOMENAJEARON A LAS FÉMINAS. Con motivo de que ayer domingo 8 se festejó nacionalmente el Día de la Mujer, personal de ambas dependencias encabezadas, respectivamente, por Patricia Ibarra Nava y Olga Laura Bailleres García, presidenta y directora, y Queta Manzanera Valenzuela, el pasado viernes ofrecieron a las mujeres de esta cabecera y comunidades del municipio, un festejo en el salón del Club de Leones, al que asistieron cientos de mujeres. Incluyó una conferencia sustentada sobre las cualidades, características, derechos, obligaciones y responsabilidades de las homenajeadas, y se aprovechó la ocasión para entregar reconocimientos por escrito a nueve destacadas de ellas: María Navarrete Mendoza, María Gómez García, Juana Francisca Padilla Vargas, Marcela Tinoco Ramírez, Alma Medina Berumen, Aurora Cháirez Gándara, Lucy Montelongo Astorga, Norma Torres y María de Jesús Torres. El documento contiene la siguiente leyenda: “Por ser un ejemplo de fortaleza y fuente insustituible de vida, por su apoyo, calidez y amor en cada una de las tareas diarias”. El dueto integrado con “El Chena” Villarreal y la cantante Gina Saucedo deleitaron musicalmente a las festejadas mientras degustaban el platillo que se les sirvió.

PREGONIBREVES. Desde mitad de la semana anterior está siendo utilizado por los conductores de automóviles de alquiler el espacio acondicionado como estacionamiento de ellos sobre camellón céntrico de la avenida Héroes de Chapultepec, entre la calzada José Ramón Valdez y calle Felipe Carrillo Puerto, por personal adscrito a la Dirección de Obras Públicas de la que es titular Israel Villarreal Hernández. Se acepta que el aspecto mejoró y se confía en que haya aminorado el riesgo para los peatones que continuarán usando el mayor espacio del camellón para transitar, sin embargo, permanecerá latente la crítica de que en ninguna parte se acostumbra ubicar así los estacionamientos de taxis…

DESPEDIDA EN CINCO PALABRAS. Mujeres, disfruten suspensión de quehaceres.