¿Recuperará el PRI al distrito 03 federal?

Como usted recordará, debido al tsunami del 2018,al día siguiente de la elección presidencial, la mayor parte del país se vistió de color moreno. Por este motivo, Durango no pudo sustraerse a ese fenómeno electoral, por eso senadores, senadoras y diputados federales fueron directamente las y los beneficiados. Hablando de mujeres y de traiciones, el único distrito federal que conserva MORENA, es precisamente el distrito 03 federal.

Maribel Aguilera repitió como diputada federal en dicho distrito, en el que por cierto, Gerardo Villareal tuvo que ver en esos resultados, ya vio usted, que los acuerdos en lo oscurito funcionan. Hoy Maribel Aguilera está en los talleres gráficos de la nación, y en su lugar quedó Martha Arreola, que era su suplente. Y ya encarrerado el gato, el gerente del Partido Verde en Durango, Gerardo Villareal, hoy es el candidato en el distrito 03 federal. Por los rumbos de dicho distrito que abarca entre otros Guadalupe Victoria y Lerdo, se comenta que la candidata del PRI, PAN y PRD, Sonia Flores ya alcanzó y rebasó al candidato de MORENA, PT y Verde.

A la candidata de Fuerza y Corazón por Durango, nunca se le había dado una oportunidad para aspirar a un puesto de elección popular. De pronto, de ser la directora del COBAED y de tener experiencia administrativa en otras áreas, la lanzan a las grandes ligas con la encomienda de recuperar el distrito 03 federal, hoy en manos de MORENA. La historia registra que este distrito por muchos años se le había dado en comodato al PRI. Por muchos años la CNC fue uno de los brazos políticos que controlaba a los campesinos y pequeños productores.

De ese tamaño es el reto de Sonia Flores, y al parecer, hoy es la causa de que Gerardo Villareal anda que no lo calienta ni el sol porque siente pasos en la azotea. La candidata de Fuerza y Corazón por Durango, Sonia Flores no debe preocuparse por su adversario: no ha sido un candidato ganador. Si bien, fue presidente municipal de Guadalupe Victoria, toda su carrera política está en las diputaciones locales a las que ha llegado por la vía plurinominal. Esto en política significa que nunca ganó una diputación de mayoría relativa y si con este pasado político pretende conservar el distrito 03 federal, si es pasión que se le borre.

No falta mucho tiempo para que MORENA se de cuenta que se equivocó de candidato, y aunque el hubiera no existe, debió ser Óscar García Barrón, que aún conserva una fuerte organización que lo respalda. Sin querer, esto le beneficia a la candidata de Fuerza y Corazón por Durango, Sonia Flores, no es lo mismo Óscar que Gerardo. Como se ven las cosas en ese distrito, es muy probable que regrese el PRI y si el resultado final les favorece, no tendrá la culpa el indio sino quien lo hizo compadre.