Celebran 50 aniversario la primaria Vicente Guerrero

La profesora Nancy Lizzet Esparza Espinoza presidió la emotiva ceremonia de la Escuela Primaria Vicente Guerrero Turno Matutino al celebrar su 50 Aniversario de Fundación y para ello tuvieron una ceremonia cívica, cultural y desayuno en sus propias instalaciones con un festival artístico.

Esta institución se encuentra ubicada en la calle Playa Larga s/n del fraccionamiento Las Playas y convocó a personal docente, administrativo y alumnos, además de padres de familia para estar presentes en una celebración con la cual conmemoraron estos cincolustros de la institución.

Celebran 50 Aniversario de la primaria Vicente Guerrero./ Foto: Cortesía | Escuela Vicente Guerrero

El presídium estuvo integrado por el doctor Humberto Palma González, Subdirector de Educación Primaria; los profesores Cesáreo Soria Jiménez, Jefe del Sector No. 13, Job Bernache Guzmán, Delegado Especial del CEN del SNTE de la Sección 12; ingeniero Miguel Ángel Villanueva Ruano, Presidente Estatal de la Asociación de Padres de Familia del Estado; MC Mario Alberto Contreras Espinoza, Supervisor de la Zona de Educación Física No. 6; profesor José Andrés Arreola Medina, Supervisor Escolar de la Zona No. 9; ingeniero David Jared Hernández Chávez, Presidente de la Asociación de Padres de Familia de esta institución.

Celebran 50 Aniversario de la primaria Vicente Guerrero./ Foto: Cortesía | Escuela Vicente Guerrero

Estuvieron presentes también los integrantes del personal docente, profesores Yolanda Ramos López, José Manuel Garvalena Rodríguez, Cecilia Fernández Rivas, Nadia Alejandra Vázquez Pacheco, Cynthia Carolina Pérez Soto, Indira Janet Cerrillo Terrazas,

Martha Beatriz Pasillas Rivera, Jesús Alberto Padilla Madueña, María Julia Quezada Arciniega, Jesús Iván Ortega Simental, Lluvia Daniela Hernández Martínez, Alondra Moreno López, Manuel de Jesús Juárez Meléndez, Edith Espinoza Lavalle, Jazmín Yuridia Ibáñez Amaro, Teresa Victoria Chávez de la Cruz, Leonardo Salvador González Ramos, Atssiel Alejandro Estrada Becerra, Angélica Valles Herrera y Sergio Alberto López Orona.

Celebran 50 Aniversario de la primaria Vicente Guerrero./ Foto: Cortesía | Escuela Vicente Guerrero

Actualmente se imparten los cinco grados escolares a un total de 320 alumnos y de ahí ha surgido 50 generaciones, en el evento se entregó un reconocimiento en vida a su fundador el profesor Héctor Moreno Gallegos y se hizo mención de otro fundador el profesor Rafael Fuentes García (+).

La escuela fue inaugurada en 1972 por el entonces gobernador del estado el ingeniero Enrique Páez Urquidi Los objetivos primordiales que persigue la institución para la formación de sus alumnos son precisamente formarlos en valores y competentes para enfrentar los retos que en la actualidad existen.