Conoce la historia de Michelle Zaldívar, reina de la FENADU 2022

Teniendo como marco los hermosos portales de lo que por años fue el Palacio de Gobierno de Durango, hoy el Museo Francisco Villa, nos encontramos con una mujer imponente en todos los sentidos, la encantadora Michelle Zaldívar Galindo, reina de la Feria Nacional Durango (FENADU) 2022 para conocer su historia de vida.

Michelle es una mujer perseverante que a lo largo de su vida ha conquistado múltiples metas, sin embargo también se ha enfrentado a obstáculos que hoy porta como insignias dignas de admirar, ella es la nueva reina de la ciudad de Durango.









Más allá de la corona

Su familia la integran su mamá y dos hermanos mayores de 34 y 29 años de edad, respectivamente, a quienes les sigue ella. Recuerda una infancia muy bonita, “estuve con mis papás y los dos me quisieron mucho… fui la más chica de mis hermanos, en todo momento me brindaron su apoyo, nunca tuve ningún problema con ellos, crecí en un ambiente muy familiar y lleno de amor, afortunadamente tengo una familia muy grande por parte de mi papá y de mi mamá. Por ese lado creo que tuve la suerte de tener una niñez muy bonita y muy cálida, misma que disfruté plenamente”.

Michelle Zaldívar, reina de la FENADU 2022 / Foto: cortesía | Michelle Zaldívar

Tuvo oportunidad de estar en varias instituciones de prestigio en la ciudad de Durango, cursó la primaria en el Colegio del Bosque, “fue sólo una parte únicamente y quise después conocer más gente y le comenté a mi mamá que me quería cambiar al Colegio Guadiana para lo cual accedió y lo hizo, ahí estuve el nivel primaria y hasta la secundaria y luego para cursar la preparatoria me fui al Colegio Americano y antes de comenzar con mi preparación profesional me fui un año a los Estados Unidos y a mi regreso me fui a estudiar la Licenciatura en Comercio Internacional en la Universidad de Monterrey, de donde egresé satisfactoriamente”.

Michelle nunca destacó con logros académicos pero si obtenía buenas calificaciones, tal y como ella misma lo dejó entrever, “siéndote bien sincera no destaqué en ninguna área académica pero sí tenía muy buenas calificaciones, en la época de primaria y secundaria jugaba basquetbol, pero fuera de ello nunca fui una niña muy destacada con premios ni nada por el estilo en mis estudios".













Asimismo, sonriente señala "me gustaba ese deporte, pero hoy practico el box y voy al gimnasio, esto para mantenerme en forma física y mental. En preparatoria batallé bastante porque no era muy buena alumna, me gustaba mucho el cine, lo que yo quería ser era dedicarme a hacer cine, quería ser productora o directora, me enfoqué más en eso, en la parte creativa… Escribía, veía películas, hacía videos y me sigue moviendo, pero lo dejé de lado para poder trabajar, emprendí un negocio de ropa deportiva y trabajo también en el ramo de la construcción”.









¿Cómo es su día a día?

Hasta hace unos días un día normal en la vida de esta encantadora soberana era definitivamente prepararse para llegar con las armas necesarias para participar en este concurso de reina de la FENADU, pero afirma que regularmente se levanta temprano, toma café “porque sin él no puedo empezar el día”, desayunar y salir a trabajar de 10:00 a 16:00 horas, regresa a comer y posteriormente se prepara para asistir a sus clases de box y al gimnasio, para terminar su día disfruta de un buen libro, le gustan los autores de ficción como Vladimir Nabokov y de crecimiento personal como Eckarth Tolle.

Michelle Zaldívar, reina de la FENADU 2022 / Foto: cortesía | Michelle Zaldívar

La joven es aficionada al cine, “una película icónica para mí no lo hay, crecí viendo mucho cine de antaño, esas películas viejitas que muchas veces marcan nuestras vidas, por ejemplo de esas películas tan fascinantes como lo son las de 'El Padrino'… ¡me encantan!, también las de suspenso con Christopher Nolan, David Kincher o bien las que creo a todos gustan como las de 'El Señor de los Anillos', también son de mis favoritas, pero en general me gusta mucho el cine”.

Para la también deportista y empresaria es importante el cultivar amistades, “tengo amigos muy cercanos, pero no soy una persona muy extrovertida que le guste ser muy amiguera, más bien soy reservada; pero si cuento con un grupo de amigos que puedo contar con los dedos de mis manos y son gran parte de mi apoyo en todo lo que he emprendido -fuera de mi familia- son amigos de hace muchos años que yo considero que son para toda la vida, tal y como lo son mi mamá y mis hermanos, además del resto de la familia por ambas partes”.

Michelle Zaldívar, reina de la FENADU 2022 / Foto: cortesía | Michelle Zaldívar

Michelle como toda buena mexicana es amante de la gastronomía y dice que le gusta todo tipo de comida, también le encanta cocinar durante sus tiempos libres y dice que lo hace bastante bien.

En cuanto a la música, afirma que no tiene ningún gusto en especial, “me gusta todo tipo de música, disfruto mucho escucharla y entre los artistas que van a venir a la Feria Nacional Durango 2022, yo creo que voy a disfrutar mucho ir a ver el espectáculo de Pablo Montero, porque es un artista que me encanta y más ahora con el tributo que le rendirá al gran intérprete Vicente Fernández, a quien considero el máximo representante del género regional mexicano, tanto a nivel nacional como internacional”.









El futuro de la reina

Sobre su participación en este certamen de gran tradición y prestigio en la ciudad de Durango, Michelle dijo que su principal motivación fue salir de su zona de confort, "llevaba unos dos años que no estaba bien, pero sentía que quería algo más; en 2020 mi papá falleció y después de dos años me llegó esta invitación de unirme al concurso y era algo que en mi vida nunca había hecho, la verdad, pero luego dije… ¡le entró!. Te confieso que batallé al principio, pero después de la presentación en la Plaza Fundadores, ¡dije ya estoy aquí, le voy a echar ganas!... y todo rindió frutos, salí adelante y aquí estoy ahora representando a la FENADU y también el 459 Aniversario de Fundación de Nuestra Hermosa Ciudad y quiero hacerlo lo mejor posible”.

Sus compromisos son muchos a raíz de su coronación como reina de la FENADU y del aniversario de Durango en el Teatro Ricardo Castro, esa tarde noche del pasado 3 de junio, los primeros de ellos ya los ha cumplido como su asistencia al acto de la lectura del bando solemne de la ciudad y otros, “definitivamente creo que mi vida cambió, más que nada porque no he tenido tiempo para mi, he tenido compromisos de FENADU así como con la Secretaría de Turismo, hace una semana me fui ya a Mazatlán a promover la Feria y hacerles una invitación para que vengan la disfruten y disfruten nuestra hermosa ciudad”.

Y aunque sabe que le espera mucha actividad en estos próximos días, afirma estar contenta y contar con el apoyo de su familia, "con muchos tenía tiempo que no hablaba y se han acercado a decirme échale ganas, desde que me inscribí en la contienda y hoy ya coronada, por esa parte estoy bien, pero ya habrá oportunidad de reincorporarme a mi vida normal”.

Por otra parte, como emprendedora su principal preocupación es el futuro, "estamos ahorita en un mundo muy cambiante… muy rápido. Antes no teníamos las mismas oportunidades que tenían nuestros padres hace 50 años, cada día la gente está más preparada y más conectada, esa parte de que siempre tenemos que estar actualizándonos y seguir mejorando y aprendiendo y tenemos que hacerlo muy rápido, porque ahorita tenemos el teléfono todos y todo lo tenemos al alcance de la mano, pero creo que hay que echarle más ganas, así como lo hicieron nuestro papás, esforzándonos día con día para construir un mejor futuro con mejores oportunidades”.

Finalmente Michelle Zaldívar invitó a todos a la Feria, “llevamos dos años sin ella, fueron dos años de pandemia y yo creo que ahorita es como la luz al final del túnel, hay que ir y disfrutarla. Hace dos años no sabíamos que íbamos a tener esta festividad tan representativa y bonita de nuestro Durango, la gente que vaya y se sigan cuidando, si yo me cuido, usando mi cubrebocas, usando mi gel sanitizante, con eso no solo me cuido yo, cuido a todas personas personas tomando y siendo responsable, hay que tomar estas medidas de precaución”, puntualizó.