El potenciador de imagen pública duranguense Carlos Emilio Carranza, radicado en la Ciudad de México, estará en tierras duranguenses para recibir la Estatuilla “Soñando en Grande” este domingo 20 de marzo en Ciudad Juárez, Durango.

Se reconocerá su honorable e indiscutible trayectoria por parte de la Junta de Gobierno y el Comité de Arte, Cultura y Turismo de Ciudad Juárez del municipio de Lerdo, Durango dentro del marco de la conmemoración del 33 aniversario de la elevación al rango de Ciudad.

Estatuilla “Soñando en Grande” para Carlos Emilio Carranza. / Foto: Cortesía

Por ello nos comunicamos con él para conocer su sentimiento acerca de este nuevo galardón que habrá de recibir y dijo “la realidad es que el hecho que reconozcan mi trabajo es muy gratificante para mí porque ahí se ven reflejados todos los años de estudio, de desveladas, desmañanadas y sacrificios para poder mantenerme vigente en un ambiente y en una carrera que es muy demandante por lo cambiante que es el arte, la moda y la imagen a nivel mundial, entonces mi gratitud hacia las autoridades es enorme por voltear a ver lo que hago y decidir que era merecedor de este reconocimiento”.

Cabe mencionar que Carlos Emilio Carranza es originario de Villa de León, Guzmán, Dgo., y sus inicios los tuvo en la capital del estado con una agencia de modelos.

A lo largo de todos estos años de trayectoria Carlos Emilio ha sido distinguido en varias ocasiones en su tierra natal y sobre ello comentó que “he tenido el honor y placer de ser Ciudadano Distinguido del municipio de Ciudad Lerdo, Dgo., hijo predilecto de San Juan de Casta, hoy Villa León Guzmán, Dgo., Ciudadano Distinguido de esa misma villa, donde he recibido “El Picacho de Oro” como orgullo de mi tierra. Fui considerado Orgullo de Durango con premio otorgado por los asesores de imagen del Estado de Durango, Orgullo de Durango otorgado por la Dirección de Ferias, Espectáculos y Paseos Turísticos del Estado y como el alumno más destacado de los 40 años del CBTA 47 de Villa de León Guzmán”.

Para él este tipo de distinciones tienen un gran significado “aquí es cuándo volteo a ver los años recorridos esforzándome para mantener mi ética profesional en niveles óptimos y no desviarme de mis objetivos que desde antes me había propuesto que fue trascender y dejar una huella personal y profesional que sirva como ejemplo a las nuevas generaciones y a la gente que le gustan los retos y que le encanta salir de su zona de confort y ponerse metas grandiosas”.

Por último dijo que “el compromiso es conmigo mismo, trato de superarme a mí, jamás compito con nadie, mejor busco influencia en personajes sobresalientes de mi ramo o en artistas internacionales, que imprimen su arte en cine, moda, teatro, editoriales y televisión, ahí es dónde encuentro mi inspiración. Este nuevo galardón se lo dedico a mi hermosa familia que nunca me abandona y a la gente que no le tiene miedo a sobresalir, a la gente que no le da miedo evolucionar profesionalmente, a la que practica el desapego y sabe que dejar familia, amigos y conocidos no es malo, al contrario lo hace por perseguir sus metas y anhelos y en especial se lo dedico a la gente que sueña en grande”, finalizó.