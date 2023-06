Para Marco Alejandro Larreta Burciaga el haber ganado el título de Rey Dorado Universo 2023 era intimidante, “al principio por el compromiso que conlleva tenerlo y me ha brindado mucha emoción porque no entendía como con dedicación, disciplina y apoyo podía llegar a cumplir esa meta”, dijo en entrevista para El Sol de Durango.

Apenas el año pasado se había coronado como Mr. Imperio Men´s México (este evento está bajo la dirección del duranguense Eddy Vázquez), lo que le dio la oportunidad de representar a México en este certamen que tiene varios años realizándose en diferentes países de Latinoamérica.

Marco Alejandro Larreta Burciaga es Rey Dorado Universo 2023 / Foto: cortesía | Rey Dorado

Marco Alejandro tiene 26 años de edad y tiene inconclusos sus estudios de médico veterinario zootecnista en la Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) de la Universidad Juárez del Estado e Durango (UJED).

“La entrega del título que estoy portando será precisamente aquí en Durango. El objetivo de este certamen, es poder crear hombres con disciplina, con ética y valores para poder crecer en este mismo ámbito y/o como personas”, indicó.

Respecto a los concursos de belleza masculinos el joven señaló, “para mí ha sido una experiencia muy grata, puesto que me ha ayudado a tener más confianza en mí mismo, esto me ha abierto muchas puertas en certámenes y en el modelaje, me ha dado un gusto grande de disfrutar lo que hago y hacia donde quiera dirigirme”.

Sus títulos obtenidos en diversos certámenes le han permitido ha permitido participar en importantes pasarelas como la de Durango Fashion Week, portando prendas de prestigiados diseñadores latinoamericanos y locales que se han hecho presentes en la edición pasada, además de otras de igual importancia a nivel local.

El modelo afirma que la problemática que más le preocupa en la actualidad es la falta de atención a la salud mental de los hombres, "como joven y parte de este estado he visto que las presiones sociales, la situación económica y falta de comunicación o confianza no permite a muchos jóvenes acercarse a buscar ayuda, es aquí la importancia de rodearse de gente y amigos en los que uno pueda confiar o que te pueden ayudar a buscar soluciones cuando se tiene este tipo de problemáticas”, agregó.

Por otra parte Marco destacó que su familia es parte importante en su vida y gracias a ellos ha cosechado varios éxitos en su carrera, especialmente a su mamá Verónica Burciaga Ramírez y a su papá Marco Antonio Larreta Espinoza, además de sus hermanos Salvador y Selene Larreta Burciaga.

Mr. Imperio Men´s México: Duranguense se prepara para el certamen internacional / Foto: cortesía | Mr. Imperio

En cuanto al ejercicio físico se refiere el joven disfruta acudir al gimnasio; sus colores favoritos son el morado y el negro, mientras que la comida que más disfruta son las costillas, y una de sus películas favoritas es "El Cadáver de la Novia" del aclamado director Tim Burton.

Agradecido con la vida y con la oportunidad que le dio el director de la firma, Eddy Vázquez, para incursionar en el mundo de los certámenes de belleza, afirma que fue todo muy rápido, pero gracias a su empeño y dedicación al tomar clases de pasarela y de prepararse en cultura general lo ha llevado a obtener los triunfos que tiene en su haber.

Indudablemente que su vida cambió “pues a través de las clases de pasarela que he tenido, me han ayudado a reforzar la seguridad en mí mismo, así como llevar una vida más saludable en cuestiones físicas y emocionales en el transcurso de mi preparación, retomar más el hábito de la lectura para lograr obtener más acervo general y crecer como ser humano ahora con una visión de éxito”, concluyó.