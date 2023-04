¿Por qué peleo con mi hijo? Raquel Guerrero presentará su tercer libro

El próximo jueves en punto de las 18:00 horas en el patio principal del Museo Francisco Villa se llevará a cabo la presentación del tercer libro de la autora Raquel Guerrero, cuyo título es “¿Por qué peleo con mi hijo?”.

Raquel Guerrero es terapeuta de la comunicación humana egresada de la Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación Humana de la Universidad Juárez del Estado de Durango y sobre la presentación de su libro dijo a este matutino: “Es una forma diferente de enfocar la relación entre padres e hijos, porque a veces tenemos ciertas ideas de cómo educar un hijo o cómo solucionar los conflictos que tenemos con ellos; a veces los regañamos, los castigamos, nos enojamos y yo en este libro estoy planteando una forma diferente de educar y de solucionar los problemas con un hijo, que tiene como base hablarles con amor, educarlos con amor, actuar desde el amor. Esa frase de actuar desde el amor la repito constantemente a lo largo del libro, porque es prácticamente la base de todo lo que se trata”.

“¿Por qué peleo con mi hijo?”, es el nombre del libro de Raquel Guerrero / Foto: cortesía |

La M.C. Raquel Guerrero también es maestra en psicología clínica y fue acreedora a la Medalla al Mérito Académico “Benito Juárez” de la UJED, es experta en diagnóstico y tratamiento de problemas infantiles y entre padres e hijos.

Su primer libro fue “Por tus Hijos te Conocerán” y el segundo “¿Por qué mis Padres no me Amana? publicados en Editorial PAX México y este tercero publicado en Ediciones Urano, una editorial española, ella además es conferenciante en México y América Latina y ha sido invitada especial a participar en diversos medios de comunicación.

Sobre su tercer creación literaria, Raquel continuó diciendo que “muchas veces no actuamos desde el amor, a veces actuamos desde el miedo… el enojo, desde cualquiera de nuestras heridas por las vulnerabilidades que tenemos, en vez de reaccionar de una forma amorosa con nuestros hijos reaccionamos con enojo, con rabia, con coraje, pensamos que nuestros hijos se quieren burlar de nosotros o que no quieren hacer caso, incluso algunos padres pueden llegar a creer que sus hijos son malos”.

Agregó que el planteamiento del libro es precisamente para eso, “para que nos haga reflexionar sobre esas formas que tenemos de educar, que pueden ocasionar que en vez de que la relación entre nosotros y nuestros hijos mejore todo lo contrario, se rompa”.

Finalizó diciendo que “es un análisis de mí como mamá, de mí como papá; sobre qué estoy haciendo como madre, como padre, que le estoy transmitiendo a mi hijo y sobre todo algo muy importante, reconocer que parte del conflicto también tiene qué ver conmigo, no nada más yo me enojo porque mi hijo está mal, también yo me enojo porque soy incapaz de manejar mis emociones, de reconocerlas, de darme cuenta que yo no estoy actuando de una forma amorosa con mi hijo… y prácticamente de eso se trata”.