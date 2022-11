Presentan oficialmente a aspirantes a MxU Durango 2022

La presentación la hizo el director del certamen Alonso Torrecillas, quien dijo que la gran final será el 5 de noviembre en el Teatro Ricardo Castro en punto de las 6 de la tarde.

Las participantes son Andrea Ávila, Grecia Olivas, Paulina Rodelo, Ibana Manzanera, Briseida Ayala, Joselyn Macías y Mayra Velázquez y nos dieron sus impresiones del mismo.

Andrea dijo “ser aspirante era algo que sólo estaba en mi imaginación, pero ahora se ha vuelto mi realidad, he aprendido a salir totalmente de mi zona de confort y es toda una explosión de sentimientos y emociones increíbles que jamás había experimentado. El conocer al equipo detrás, a mis compañeras, de realizar las actividades que se nos asignan, son experiencias muy lindas que solamente se viven una vez en la vida”.

Grecia agregó: “desde hace tiempo me había planteado el transmitir un mensaje de superación y amor hacia personas que han sufrido, porque yo ya estuve allí y sé lo que es sentir que muchas veces no puedes y considero que esta plataforma me ha ayudado en alcanzar a más personas, para de esta forma demostrarles que siempre pueden alcanzar su vida deseada”.

“Estoy emocionada, con el innovador equipo y organización de la nueva edición 2022, que en lo personal me da seguridad de los resultados del certamen; he ido escalando en este ámbito y estoy segura de que en ésta plataforma se están presentando oportunidades para mi crecimiento, emocional, mental, profesionalmente, pues quien visualiza, lo materializa”, dijo Paulina.

Ibana: “Mi experiencia en esta plataforma ha sido grata; ya que me ha permitido conocer mujeres maravillosas, bellas, de calidad y humanas, así como también se me ha permitido intensificar mis habilidades y algunas otras virtudes que me caracterizan”.

En tanto que Briseida comentó: “el certamen es una plataforma la cual me ha ayudado a crecer y lograr objetivos a corto, mediano y trazar objetivos a largo plazo. Mi objetivo al participar es compartir las riquezas de mi estado, su cultura, diversidad, tradiciones, gastronomía, paisajes y la calidez de su gente, además demostrar que la mujer duranguense está preparada para ocupar lugares importantes”.

Joselyn dijo sentirse orgullosamente gomezpalatina y “mi participación en lo que va del certamen ha sido completamente satisfactoria, he puesto todo de mí para llegar a la final 100% preparada y con la confianza en que se verá reflejado en mi desempeño arriba del escenario”.

Finalmente Mayra dijo: “ser candidata es compartir el placer de vivir, personalmente me enorgullece enormemente representar a nuestro estado. Durante mi trayecto de vida ha sido un transitar al transformarme día a día, porque no es solo la belleza exterior, es ser y sentirme mujer, ante las adversidades de esta hermosa vida”.cialmente aspirantes a MxU Durango 2022.