Realizan elección y coronación de “Señora Durango 2023”

“Quiero seguir empoderando a la mujer duranguense”… Noche de glamour, lleno de entusiasmo, carácter, empoderamiento, fue el que se vivió durante el Certamen Estatal del concurso denominado: “Señora Durango 2023”, donde se llevó a cabo la elección y coronación en dos categorías, siendo las felices ganadoras, la señora Iyali Domínguez Reyes, en la categoría “Diamante”, en cambio en la categoría “Oro”, la señora Martha Daniela Duarte Smythe, evento que se llevó a cabo en un salón ubicado en el bulevar Dolores de Río, de la ciudad de Durango.

La directora de dicho certamen, Rocío Chávez Banda, en coordinación con el licenciado Jaime Herrera, director de Relaciones Públicas del Certamen, fueron los anfitriones del relevante evento, quienes estuvieron acompañados por la directora Nacional, Sandra Enríquez.

Participaron como candidatas: Ana Laura Valles Herrera, Iyali Domínguez Reyes, Karla Josefina Zepeda Marín, Lucía Wendolyne Méndez Avalos, María de Jesús Arrieta Campos, Martha Daniela Duarte Smythe y Maritza Ramírez Siquéiros.

Cabe mencionar que ese día se eligieron dos categorías, la “Oro” y “Diamante”, quienes irán a participar al Nacional el año que entra en el mes de agosto de 2023, en dicho evento sólo se admiten señoras de 27 a 50 años de edad.

Tuvieron la difícil tarea de elegir a las reinas y demás categorías, el jurado calificador conformado por Norma Moreno, presidenta del Colegio de Mujeres Abogadas de Durango; Paola Samantha Torres “Srita. Mexicana Universal Dgo. 2021”; Zaida Enríquez González “Srita. Imagen Durango 2020”, así como Arcelia Rivera Santillán y la señora Gloria Villegas.

Realizan la elección y coronación de “Señora Durango 2023” / Foto: Miriam Ontiveros | El Sol de Durango

Mediante el concurso se hizo entrega de más bandas, entre ellas a María de Jesús Arrieta, recibió el reconocimiento de “Vi-Reina” y de “Sra. Fitness”; en cambio de “Señora Simpatía”, fue para Lucía Wendolyne Méndez; asimismo la banda de “Sra. Fotogenia” fue para Maritza Ramírez, además “Sra. Elegancia” la obtuvo Ana Laura Valles.

Y como una primicia en este concurso se eligió a “Sra. Turismo” y obtuvo esta categoría la señora Karla Josefina Zepeda Marín, quien también se va al Nacional.

La exreina Rocío Chávez Banda, dio su última pasarela y comentó: “cuando llegué al certamen, llegué en un momento de mi vida, digamos algo metódica, las mujeres nos envolvemos en las actividades de madre, esposa, de hija, en fin nos olvidamos en esos roles de nosotras mismas, y nos olvidamos de nuestra belleza física y de la belleza interior, y yo creo que este certamen me regresó a mí misma, hubo mucha gente a mi alrededor, que fueron las primeras que me empujaron, mi familia, mis 8 hijos, en fin muchas personas que me dijeron: “Sí puedes”, y no solo te rescatas a ti misma, si no rescatas a muchas mujeres”, dijo.

Además agregó, “el certamen para mi fue un salvavidas, fui a un Nacional en donde tuve la oportunidad de concursar con muchas mujeres de toda la República mexicana, no sólo me traje la experiencia de un escenario, de una pasarela, me traje las experiencias de vida de cada una de ellas, ahora como Directora Estatal, me quedo con la experiencia de las 7 señora que estuvieron conmigo todo este tiempo y que gracias a ellas obtuve otra experiencia más de vida, las amo nunca las olvidaré, muchas gracias”, finalizó.