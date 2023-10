Entre la música de rondalla y ópera, Essaú encontró su pasión

El amor por el bel canto llegó cuando Essaú Álvarez Rodríguez era apenas un niño, luego de escuchar aquella obra compuesta por Giuseppe Verdi, llamada Los Esclavos Hebreos, para ese entonces, formaba parte del coro de la iglesia. Luego a sus 10 años, ingresó a la Rondalla Varonil de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), y una década después, este barítono está decidido a seguir cimbrando escenarios en México y el mundo.

“Soy oriundo de la ciudad de Durango, me di cuenta que me gustaba cantar gracias a que ingresé al coro de la iglesia a los ocho años, donde aprendí a tocar guitarra y a conocer el canto, además de la música clásica”, narró Essaú.

Ingresó a la Rondalla Varonil de la Universidad Juárez del Estado de Durango / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Pero su estadía en el coro fue corta, ya después de dos años pidió la oportunidad para ser parte de la Rondalla Varonil de la UJED y de la mano del ingeniero Quezada, supo que su vocación era cantar. Apenas rebasado por un joven de 19 años, Essaú se veía rodeado de personas de entre 30 y 40 años de edad “siempre me arroparon y me dieron el impulso para hacer lo que me gustaba cantar”, de ahí que un año después de haber ingresado subió por primera vez al escenario como solista, arropado por sus compañeros de la rondalla.

“Todo se detonó ahí y de inmediato empecé a buscar dónde seguir conociendo las técnicas vocales y sobre el canto, hasta llegar al coro y camerata Cesaretti”. A lo largo de ese camino en el canto se le consideraba dentro del rango vocal de un tenor, por la voz aguda con la que contaba.

Sin embargo hace cerca de tres años, luego de mudarse a Zacatecas para estudiar la Licenciatura en Canto en la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), ahí le explicaron que por las cualidades de su voz era barítono, y esto le permitió iniciar una nueva etapa que lo llevó a cambiar su repertorio y a conocer nuevas técnicas para perfeccionar su voz.













El estudio con la maestra Patricia Ahumada, lo conjugó con las enseñanzas de la maestra María Teresa Ramírez, quien actualmente radica en la Ciudad de México, “ella me abrió su panorama mayor en el bel canto, pues dejé de cantar por un año debido a problemas”, por eso mientras la maestra Ahumada lo ayudó a regresar a los escenarios; por su parte la maestra María Teresa, fungió como su coach.









¿Qué representa para ti Durango?

Es mi casa, me gusta trabajar aquí pues su gente es muy linda, somos cálidos y entre artistas nos ayudamos. Actualmente he creado junto a Estefanía y César, “Cantabile”, la idea de la compañía es que las personas se apropien de los teatros a través de la ópera, yendo a espectáculos llamativos y de calidad.

El amor por el bel canto llegó cuando Essaú Álvarez Rodríguez era apenas un niño / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

A sus 20 años Essaú ha pisado grandes escenarios y pertenecido al Estudio de Ópera de Fabiana Bravo, además de participar en diversos festivales e incluso acaba de regresar de Viena donde tomó un curso con Vladimir, conocido dentro del medio por ser un importante maestro de la época de oro, dicha experiencia ha cambiado su forma de ver la ópera ya que compartió vivencias con cantantes operísticos de todo el mundo, “existe una gran posibilidad de regresar a Viena para realizar una maestría con las enseñanzas del maestro Chernov”, indicó el entrevistado.









¿Tendrás presentación en Durango?

Sí, el próximo 21 de noviembre en el Tributo a las Princesas de Disney, el cual se volverá a montar bajo el nombre de “Un mundo mágico”, pues en julio se estrenó y en esta ocasión será todo diferente, desde repertorio, hasta vestuario y cantantes, en escena serán cerca de 80 actores, pues me acompañarán dos instituciones de danza. Invitó a las personas a que también me acompañen el próximo 17 de noviembre, me presentaré en el programa Viernes de Ópera con un repertorio muy bello que contiene piezas de Mozart y Wagner.

Este barítono está decidido a seguir cimbrando escenarios en México y el mundo / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango









¿Qué otros proyectos tienes en puerta?

Estoy en espera de la respuesta del Estudio de Ópera de Bellas Artes, ya presente la primera audición y a mediados de noviembre será la audición presencial, para dar en diciembre los resultados de quiénes pertenecerán a la compañía.

Inició una nueva etapa musical que lo llevó a cambiar su repertorio y a conocer nuevas técnicas para perfeccionar su voz / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Aunque Essaú creció en un hogar donde el pop era el género predilecto por la familia, su abuelo Javier Álvarez, un amante de la ópera, al darse cuenta de que su nieto era un cantante nato, comenzó a compartir con él el amor especial por el bel canto.

Al ser parte de la Rondalla Varonil de la UJED supo que su vocación era cantar / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Actualmente está por concluir la licenciatura y su sueño es continuar creciendo vocal y profesionalmente.