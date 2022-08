Éxito en la proyección de “Caras Vemos, Corazones Disparejos”

El cortometraje duranguense “Caras Vemos, Corazones Disparejos” de Omar García, que se proyectó en la Cineteca municipal de Durango perteneciente al Instituto Municipal del Arte y la Cultura (IMAC) contó con gran éxito en su proyección.

Minutos antes de dar inicio con la proyección del cortometraje producido por Omar García Santana y Gahel Casillas, las butacas de la sala Silvestre Revueltas se fueron ocupando por amigos, familiares, actores y amantes del cine, quienes esperaban con ansias conocer el desenlace de esta historia llena de drama. Al finalizar la muestra, los asistentes pudieron degustar de un exquisito menú que se encontraba en el lobby del recinto.

La sinopsis de este corto refleja la historia del amor imposible de Adriana y Rodrigo, ella ha sido utilizada por sus padres como carnada para atrapar a un hombre con dinero, el apego a sus creencias religiosas y el sentimiento que crece día a día hacia Rodrigo la hacen sufrir por lo que se gesta alrededor de la ambición de su familia.

Caras vemos, corazones disparejos, fue escrito hace 6 años. Sin embargo, fue en mayo del 2022 que se inició con la producción de esta historia. Para elegir a los actores, se realizó un casting, tiempo después se eligió a los artistas que cumplieron con el perfil, entre ellos se encuentran: Adriana Alexander, Carlos Hernández, Cameron Vargas, Judith Gaucín y Oscar Miranda.

Esta muestra participó en el Festival de Cine Mexicano, en el Festival Internacional de Cine de Durango (FICDU), en el Lift Off Global Network con sede en Inglaterra, del First-Time Filmmaker Sessions 2022 y recientemente forma parte del First Nations Film and Video Festival en Estados Unidos. Entre los planes se piensa en hacer de este cortometraje un largometraje.