20 Años 20 Mujeres en el FICM | Tengo el deseo de transmitir algo que sea transformador: Ana Cruz Navarro

Aunque aún falta mucho camino por recorrer, es una realidad que cada vez hay más presencia de mujeres y un mayor reconocimiento de su trabajo en todos los procesos de la industria cinematográfica en México. Sin embargo, estos primeros resultados habrían sido inimaginables de no ser por la convicción con que varias mujeres se han organizado desde hace un par de décadas para lograr que este cambio sea posible.

Te recomendamos leer: Astrid Rondero y Fernanda Valadez, una mancuerna poderosa del cine nacional

Entre ellas está la directora, productora y guionista, Ana Cruz Navarro, una de las fundadoras de la asociación civil Mujeres en el Cine y la TV, quien cuenta a la Organización Editorial Mexicana (OEM) su experiencia, así como sus intereses y los motivos que la impulsan a seguir trabajando en el séptimo arte y la televisión.

Así presentamos la segunda charla de nuestro compendio de voces 20 Años 20 Mujeres, con que conmemoramos los 20 años del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) y las personalidades femeninas que lo han enriquecido a lo largo del tiempo.

Ana Cruz Navarro: Foto: Cortesía

La necesidad de una asociación

Cruz Navarro narra que todo sucedió hace 20 años, cuando, por primera vez, reconocidas directoras convocaron a todas las actrices y productoras de ese momento. Entonces se dieron cuenta de que en realidad eran muy pocas. Pero no fue hasta que tuvieron contacto con mujeres de la industria norteamericana que en verdad tomaron conciencia de la necesidad de una asociación.

“Fue extraordinario descubrir que en efecto habíamos sufrido discriminación. Nosotras siempre habíamos visto lo difícil que era hacer cine, pero resultaba doblemente para las mujeres, aún las más exitosas, como María Novaro o Busi Cortés”, comenta la directora.

Foto: Cortesía IECM

Luego explica que, aunque al principio eran pocas las que conformaban la asociación, esta había nacido con bases sólidas, pues estaban en sus filas mujeres con gran presencia, como ella misma, que era directora de Programación en la Cineteca Nacional. Y, además, contaban con actrices de gran visibilidad mediática, como Angélica Aragón, Diana Bracho y Ofelia Medina.

Sin embargo, afirma que este camino no fue fácil. “En términos de género, cuando recién formamos la asociación decir que una era feminista era un poco culposo. Era mal visto en aquellas épocas. Pero hoy hemos aprendido que hay muchos rostros del feminismo y todas son bienvenidas, pues hay muchas formas de luchar por los derechos de las mujeres en la industria”.

Al preguntarle sobre la condición de las mujeres en el cine nacional, los avances y lo que debería hacer la asociación que fundó, ella afirma: “La sociedad mexicana se ha transformado mucho, la misma industria lo ha hecho. Quizá nos gustaría que fuera más acelerada esta transformación, pero creo que los códigos de ética que hemos implementado en las diferentes capas de la industria, en las escuelas de cine, en los foros y festivales han sido valiosos y estamos viendo los resultados”.

Ana Cruz Navarro. Foto: Cuartoscuro

Rescate de la memoria femenina

Esta intención por visibilizar el papel femenino, también se ha hecho presente en varias de las producciones que Cruz Navarro ha realizado, basta mencionar sus notables documentales de televisión Mujeres de la Revolución mexicana (2009) y Las sufragistas (2012), en las que recupera del anonimato a grandes mujeres en la historia de México.

Sobre la razón de abordar estos temas, la directora detalla que ha sido paralelo a su interés por investigar historias de mujeres, pero que comenzó formalmente tras hacer una serie sobre caudillos por encargo en los tiempos del bicentenario y centenario de la Independencia y la Revolución. Entonces se encontró con la figura de la maderista Carmen Serdán.

Gossip Corto mexicano, Vivir toda la vida, llega a la final en Oscar estudiantil de EU

“Ella me remitió mucho a la historia de mi abuela, que me contaba que leía el periódico a escondidas porque no la dejaban. En mis investigaciones me encontré con una doña Carmen Serdán, que también leía el periódico así y que incluso escribía bajo pseudónimos masculinos, a veces con el nombre de Aquiles Serdán. Entonces me pregunté sobre cuántas mujeres debieron existir así y a las que no hemos dado seguimiento”.

Con el paso del tiempo Cruz Navarro considera que sus documentales han superado todas sus expectativas y cree que siguen vigentes porque “los derechos de las mujeres siguen siendo una lucha; porque hay que pedir respeto en igualdad de circunstancias para que la equidad se vuelva algo normal y no tengamos que alzar la voz y decir ‘perdón, pero ¿por qué me borraron de la historia?’”.

Tras escucharla contar todo esto resulta imposible no hacer la pregunta obvia: ¿Qué es para usted el cine?

“Yo vengo de la televisión, me formé ahí porque mi idea era el enfoque educativo. Me parece que se debe transmitir algo que haga que seamos una mejor sociedad, seres humanos más pensantes.

“Tal vez suena muy pretencioso, pero para mí no es hacer cine por hacer cine, sino que implica tratar de comunicar lo que creo y quiero compartir con los demás. Es algo que no puedo evitar, tengo el deseo de transmitir algo que pueda ser transformador”, contesta la directora.