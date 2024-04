¡Prepárate para un fin de semana lleno de diversión y entretenimiento en la ciudad de Durango este 13 y 14 de abril! Si aún no has decidido qué hacer, no te preocupes, aquí te presentamos algunas opciones que seguramente capturarán tu interés.

El sábado, sumérgete en el mundo de fantasía con la obra "Alicia en el país de las maravillas" en el Teatro Ricardo Castro a las 19:00 hrs. También puedes disfrutar de la fiesta "ZAKURA" en Room Creativo a las 20:00 hrs, con una emocionante temática oriental y los mejores beats a cargo del Team de Positive Noise.

Para los amantes del teatro, el musical "Valencia: Un Viaje Eterno" llega al Teatro Victoria con dos funciones exclusivas a las 17:00 hrs y 19:00 hrs, ofreciendo una experiencia teatral única.

Si prefieres actividades más creativas, no te pierdas el taller "El dibujo automático como herramienta creativa" en el Museo de Culturas Populares, todos los sábados hasta el 4 de mayo, de 11:00 am a 14:00 hrs.

¿Qué hacer este fin de semana en Durango? 13 y 14 de abril / Foto: Josué Gutiérrez | El Sol de Durango

La música también estará presente en varios lugares de la ciudad el sábado por la noche, con noche de blues en el bar Wolf Tap Room a partir de las 18:00 hrs y la presentación de California Rock Band en Hooligans Durango, junto con el DJ Carlos Luján en Cabina, a partir de las 18:00 hrs.

Además, en Señor Mojito a partir de las 20:00 hrs, recibirán a IX Advenom con su Tour Sagrado Corazón, y abrirán ALLEN Band, Ultravioleta Band, Eros band dgo y Aesirium solo.

El domingo, sigue la fiesta con el Electro Spring Fest en Plaza Fundadores, organizado por Positive Noise, con la mejor música electrónica desde el Tech House hasta el Dubstep, a partir de las 18:00 hrs, ¡y lo mejor es que es un evento público y gratuito!

Además, los domingos familiares ofrecen la oportunidad perfecta para explorar los museos de la ciudad de forma gratuita.

En el Museo de Historia y Arte Contemporáneo "Palacio de los Gurza", de 12:00 hrs a 14:00 hrs, podrás participar en la actividad "Pinta tu mural cholombiano".



En el Museo de Arte Moderno "Guillermo Ceniceros", de 11:00 hrs a 13:00 hrs, se llevará a cabo el taller "Elaboración de parches".



En el Museo de las Culturas Populares de Durango, a las 15:00 hrs, podrás disfrutar del taller "Arma tu juguete reciclado".

En el Museo de Arqueología de Durango "Ganot-Peschard", de 12:00 hrs a 14:00 hrs, habrá un taller "Modelado de barro" para niños.



Finalmente, en el Museo Francisco Villa, a la 13:00 hrs, se presentará el grupo folklórico "Kwit Etsaame" del CBTis 130.



Además, no te pierdas la danza en "Con-vivencias" bajo el puente de Analco para niñas, niños y adolescentes a las 17:00 hrs y la cautivadora obra "Vuela, Pupa Monólogo trágico luminoso", a cargo de la compañía Labat, a las 18:00 hrs. en el Teatro Victoria.

Así que reúne a tus amigos y familiares, planea tu itinerario y prepárate para disfrutar al máximo de todo lo que Durango tiene para ofrecer. ¡No te pierdas la diversión este fin de semana en Durango!