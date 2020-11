14 duranguenses en finales de la Liga MX

La Liga MX dentro de su torneo de Guard1anes 2020 ha llegado a su fase de liguilla en sus distintas categorías y son aproximadamente 14 los nacidos en Durango, de entre jugadores, jugadoras y cuerpo técnico, los que estarán involucrados en una postemporada, que en sus distintos apartados arribarán con duelos por demás atractivos y en El Sol de Durango nos encargamos de desmenuzar el trayecto que tuvieron que surcar los alacranes para llegar a sus respectivas finales.

Los jugadores y jugadoras duranguenses que tendrán la fortuna de estar en finales, son los siguientes: en Liga MX Alejandro Mayorga, dentro de la Liga de Expansión esta Diego Campillo del Campo, en la Liga MX Femenil están Mónica Desiré Monsiváis Salayandia, Karol Bernal, Samantha Simental y Alejandra Martínez, en la categoría sub 17 Andrick Hernández, Héctor Felipe Bautista y Víctor Hugo Ríos de Alba, en este misma categoría se encuentra Jaime “Batata” Correa como auxiliar técnico del Pachuca y el defensa central Carlos Adrián Murguía Hernández, y finalmente, es en la sub 20 en donde ya buscan un pase a la final los gemelos Martínez, Luis Carlos y Luis Gustavo, quien en su equipo del Atlas tienen como compañero al jugador de Gómez Palacio, Durango, Francisco Alexandro Ramírez Flores.

Foto: cortesía | Alejandro Mayorga

En una primera entrega, comenzaremos con las finales de la Liga MX y la Liga de Expansión, en donde representando el futbol duranguense, de entrada, en la máxima categoría y defendiendo los colores de los Pumas de la UNAM estará Manuel Alejandro Mayorga Almaraz, quien tuvo el 65.23% del total de minutos de la temporada.

Mayorga, quien debutara un 5 de agosto del 2017 con las Chivas, ha sido fundamental en el parado de los universitarios, el entrará en acción en los cuartos de final el próximo jueves 26 de noviembre, cuando los Pumas estén visitando a los Tuzos de Pachuca, compromiso a celebrarse a las 21:06 Horas.

Por otro lado, es en la Liga de Expansión en donde este día, en la fase de repechaje, Diego Campillo del Campo, del Club Deportivo Tapatío, quien se esté enfrentando a la Jaiba Brava de Tampico Madero, duelo que arrancará a las 19:10 Horas y en donde seguramente el de Durango saltará como titular en la defensa central.

Es importante mencionar que Diego Campillo es dirigido por un histórico de las Chivas Rayadas del Guadalajara, Alberto Coyote, quien en el arranque del presente torneo llamó a Campillo, quien poco a poco se ganó la confianza de su entrenador y prácticamente en los últimos ocho compromisos estuvo de titular.

De vital importancia es detallar que, en esta categoría, el Celaya, al terminar como líder general de la competencia se coloca automáticamente en las semifinales, mientras que el líder general, Atlante, avanza directamente a los cuartos de final, fase a la que avanzaran 5 equipos más, que son los ganadores de la reclasificación.

Los duelos de reclasificación presentan los siguientes duelos: Mineros Vs. Tepatitlán, Jaiba Brava Vs. Deportivo Tapatío, Cimarrones Vs. Pumas, Morelia Vs Venados y Cancún Vs. Tlaxcala.