Alacranes de Durango visitan a Leones Negros de Guadalajara

El equipo sensación de la Liga Premier, los Alacranes de Durango, se han reportado listos para enfrentar este próximo sábado 12 de marzo en punto de las 11:00 horas al conjunto de Leones Negros de la Universidad de Guadalajara en el partido correspondiente a la jornada 9 del torneo Clausura 2022, teniendo como sede las instalaciones del complejo “La Primavera”.

El torneo ha entrado de lleno en su recta final, y la pelea por los puestos de liguilla con el paso de cada jornada va subiendo de intensidad, el conjunto de Durango viene haciendo bien las cosas y poco a poco ha mostrado mejor rendimiento dentro del terreno de juego y este próximo partido estarán buscando de nueva cuenta sumar tres puntos más o incluso los cuatro.

Dentro del campamento “albiverde” las cosas se toman con calma, el equipo ha venido de menos a más y esto no es más que el reflejo del trabajo diario, esta semana no fue la excepción y al fiel estilo del estratega Jair Real todas las sesiones de entrenamiento exigió al máximo a su plantel, pues saben que enfrente tendrán un rival de cuidado que, a pesar de no estar en su mejor forma, son un equipo peligroso.

Alacranes llega ubicado en la cuarta posición del grupo uno con 16 unidades producto de 4 triunfos, 3 empates y 1 derrota, ha marcado en 20 ocasiones y solo ha permitido 4 goles, en su último encuentro goleo por marcador de 6 goles a 1 a la escuadra de Colima, por su parte la oncena universitaria ha conseguido 2 empates, 4 descalabrados y no conoce la derrota, ha marcado en 2 ocasiones y recibido 8 goles, suma 2 puntos y se ubica en la treceava casilla.

Durango regresa a su casa para recibir el “Lunes Premier” este próximo 21 de marzo en punto de las 17:00 horas en el estadio Francisco Zarco, en un partido que sacará chispas, pues estará recibiendo al conjunto de Coras FC rival directo en la pelea por la clasificación, recordar que los “nayaritas” fueron el ultimo equipo en salir con una victoria del nido, y si con esto no fuera suficiente, en caso de que Alacranes consiga ganar o empatar este compromiso igualaría la marca de 29 partidos sin perder en casa que a la fecha ostenta el conjunto de Pachuca.