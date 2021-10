Atssiel Estrada le dice adiós al futbol femenil de Durango

Recién llegado de Acapulco y con un bicampeonato nacional en sus manos de Juegos Nacionales Populares, el licenciado en Educación Física y director técnico, Atssiel Alejandro Estrada Becerra, en entrevista exclusiva para El Sol de Durango, anunció que su carrera como formador deportivo dentro del futbol soccer femenil, una vez que concluya la fase de finales de la Liga Nacional Femenil del Sector Amateur que se celebrará el próximo mes de noviembre, hará una pausa, la decisión ha sido tomada, se alejará de los entrenamientos, ¿los motivos?, brindarle más tiempo a la familia y proyectos personales.

Luego de una carrera plagada de éxitos, en la que prácticamente Durango lo ha ganado todo en el futbol femenil de la mano de Estrada Becerra, el oriundo de Canatlán, Durango, charló con El Sol de Durango y explicó que es momento, de que, al lado de su eterno y fiel compañero, Roberto “Moño” Martiz, su metodología se aleje de las canchas, pues es momento de brindarle mayor atención al tema personal.





¿Qué ha ganado Atssiel Alejandro Estrada Becerra?

Dentro de las acciones de la Olimpiada Nacional, Durango con Atssiel, ganó la primera medalla para este deporte dentro de la máxima justa deportiva de la República Mexicana, plata en el estado de Veracruz en el 2014, el primer oro en la Olimpiada del 2016 en León, Gto., Bronce en el 2017 en Guadalajara, de nueva cuenta Oro en las olimpiadas de Quintana Roo en el 2019 y la última plata, en el verano dentro de los Juegos Nacionales (Antes olimpiada) que se celebraron en Durango.

Ha sido tres veces Premio Estatal del Deporte al ganarlo con la selección de futbol femenil de Durango y de manera individual en los años 2014, 2016 y 2019.

Atssiel Estrada, reconocido entrenador duranguense/ Foto: Cortesía | Atssiel Estrada

En los Juegos Deportivo Nacionales de Educación Primaria, se llevó el bronce en el periodo de 2010 – 2011, dentro del evento desarrollado en Querétaro, además de la plata que en el periodo del 2011 – 2012 se adjudicó Durango en Monterrey, Nuevo León.

Dentro de los Juegos Deportivos Nacionales de Educación Secundaria, con su tan amada Escuela Secundaria Ignacio Manuel Altamirano, en el 2017 se bañó de oro en Guadalajara, Jalisco, para el 2018, dentro del evento celebrado en Tepic, la dupla, Durango – Estrada Becerra, se llevó la plata y finalmente, en Acapulco, en el 2018, el bronce, sin olvidar que ayer se convirtió en bicampeón nacional dentro de la disciplina del Futbol 6X6.

En los Juegos Deportivos Nacionales de Educación Media Superior, Atssiel y sus muchachas de la Preparatoria Universitaria, se consagraron como campeonas nacionales al llevarse el oro en el evento celebrado en el año 2019 en el estado de Aguascalientes.

Los grandes logros del futbol femenil no finalizan ahí, pues en la Copa BIMBO, se obtuvo la plata en el 2015 y el bronce en el 2018, en Copa Coca Cola, Durango y el de Canatlán fueron Plata en la gran final celebrada en Pachuca, Hidalgo, en el 2011, posteriormente, en el 2016, en la Ciudad de México se ganó el bronce.

Atssiel y Durango fueron bronce en la Liga Nacional Femenil del Sector Amateur en el 2018, dentro del evento celebrado en Jalisco, un año después se adjudicó la plata en el Estado de México. Finalmente, en Juegos Populares en el 2014 Durango fue bronce y en el 2018 Campeonas Nacionales.

No hay que olvidar que Atssiel ha sido auxiliar de grandes proyectos futboleros, pues en distintas ocasiones respaldo el trabajo de Gerardo “La Chata” Castañeda, Alejandro “Tuca” Espinosa del Campo, Fernando Martínez Muñoz y Manuel “Maly” García Carrasco.

Atssiel Estrada, reconocido entrenador duranguense/ Foto: Cortesía | Atssiel Estrada

Dentro de la entrevista con Estrada Becerra, de entrada, el profesor nos comparte como fue que se inmiscuyó en la formación de futbolistas en la rama femenil:

“Empecé en el año 2009, cuando llegué a la Primaria Vicente Guerrero, ahí tuve la fortuna de encontrarme con niñas que ya jugaban futbol, ahí previamente estaba un profesor de nombre Noe, el ya organizaba equipos de futbol y de varios deportes, afortunadamente, esta escuela contaba con cancha de futbol rápido, entonces era atractivo para las niñas jugar futbol porque se divertían, porque en primaria no deja de ser diversión y fue ahí que tuve la fortuna de encontrarme con la generación de las niñas del 99-2000, niñas con mucha calidad y es ahí, que empezamos a trabajar el profesor Roberto “Moño” Martiz y yo, en Juegos Escolares en el 2010, de ahí surgen las bases que llevaron a los grandes logros, no que Atssiel ni el “Moño” obtuvieron, sino que nuestro estado de Durango”.

No hay que olvidar, que dentro de los logros que han surgido de la metodología de Atssiel Alejandro Estrada Becerra y Roberto Martiz, en estos momentos son parte del futbol mexicano profesional, es decir, la Liga MX Femenil, participan las siguientes jugadoras: Karol Bernal (Chivas del Guadalajara), Alexxandra Ramírez (Santos Laguna), Daniela Delgado (Santos Laguna), Samanta Simental (Rayadas de Monterrey), Alejandra Martínez (Rayadas de Monterrey), Jocelin Hernández (Necaxa), Maia José Acosta (Necaxa) y Fernanda Sarellano (Necaxa), quienes a su vez, se han convertido como una de las mayores satisfacciones que el futbol soccer femenil le han brindado a Atssiel, sin olvidar, que ahora a Durango se le reconoce a nivel nacional como una autentica potencia.

Personas clave en la carrera de Atssiel Alejandro

“De entrada, mi familia, mis papás y mis hermanos siempre han estado ahí, claro que el profesor Roberto Martiz, quien siempre ha sido mi fiel acompañante y no tanto auxiliar, sino que a la par trabajamos juntos, a lo mejor yo soy el que salía en las cámaras, pero trabajamos a la par, y con mucho gusto de poner en alto el nombre del estado, son infinidades de cuestiones de muchas personas, los directores de las primarias que apoyaron a las niñas, la directora de la ESIMA María Cristina Bueno, el mismo director de la Preparatoria Universitaria, el medico Alanís, todos los directores, yo nunca me he quejado y ni me quejare, pero mucha gente nos ha ayudado, la directora del CEDDU de la UJED, Saraí García Astorga, los alcaldes de Canatlán, Gómez Palacio, Poanas, entre otros, los directores del Instituto Estatal del Deporte, Gustavo Lugo, “El Doc” Montenegro, Felipe Cortez, Alejandro Álvarez y ahora la maestra Anakaren Ávila, todos nos apoyaron mucho, no puedo dejar de lado a los padres de familia del Colegio Guadiana, Oscar Vázquez e Hiram Ciseñas, piezas fundamentales”.

La decisión está tomada, una vez que termine el próximo campeonato nacional de noviembre en Durango, te vas, pero ¿porque se tomó esta decisión?

Es una decisión que ya se tomó, no hay vuelta atrás, se supone que los Juegos Nacionales sería el último campeonato, pero al saber que se celebraría este campeonato nacional aquí en Durango, pues será hasta el 20 de noviembre que esta etapa finalice, ya se platicó con Roberto Martiz, con mi familia, con los papás de las niñas, son decisiones por proyectos personales, por proyectos de vida, de salud y ahora necesitamos un descanso.





¿Sabes lo que conlleva dejar de formar jugadoras? El gran semillero se va perder

“Ojalá que no, en Durango hay muchos entrenadores que pueden hacer el mismo trabajo que nosotros, es cuestión que quieran y que tengan el gusto de poner el nombre de Durango en alto, desafortunadamente, muchos solo trabajan para justificar sus trabajos, aquí lo importante es trabajar para las niñas, para que salgan adelante, que busquen un futuro, hoy el sueño de las niñas es ser futbolistas profesionales con la revolución de la Liga MX Femenil, pero hay que ser objetivos, hay que estudiar, porque si en México los hombres fracasan, ahora en el femenil es aún más complicado por los sueldos tan bajos, entonces el sueño no se les puede quitar, pero estoy de acuerdo que el estudio es lo principal, ojala que la mentalidad del entrenador de Durango vaya más allá de sobresalir solo a nivel local y mentalizarnos que se puede formar ganando”.

Atssiel Estrada, reconocido entrenador duranguense/ Foto: Cortesía | Atssiel Estrada

Agradecer todo este tiempo por el apoyo que toda la gente nos brindó, a mi familia, ellos siempre fueron incondicionales conmigo, ellos saben todo lo que trabajamos y sufrimos, y mencionar de nuevo al profe Roberto, a su esposa, a su hija, mi ahijada, ellas también saben de todas las salidas del “Moño”, afortunadamente yo soy soltero, por ese lado no tenía que rendir cuentas –sonríe-, aquí lo principal yo creo agradecer a los padres de familia que creyeron en nosotros, ellos a ciegas lo hacían y ese era un gran compromiso, agradecer también a los patrocinadores y a todas esas niñas que han estado con nosotros en este tiempo.

Es Atssiel Alejandro Estrada Becerra, nació el 24 de abril de 1981 en Canatlán, tierra de las manzanas más sabrosas de América del Norte y sus alrededores –Como él califica a su tierra, es hijo de Elsa Becerra Granados y Baraquiel Humberto Estrada Granillo, ellos de Chihuahua, sus hermanos Tania Janeth y Edgar Humberto, hoy el profesor ha anunciado que a partir del 20 de noviembre hace una pausa en su carrera como formador de talentos en el futbol femenil duranguense.