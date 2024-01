De Cuba para Durango, William Romero

El fisicoconstructivista William Romero, el cubano-mexicano que se siente orgulloso de Durango y a cualquier lugar que compite presume a la Tierra del Cine.

Mi corazón está dividido entre Cuba y México, así como entre Durango y Santa Clara que es mi ciudad natal, palabras dadas por el deportista de alto rendimiento.

La última competencia a la que asistió fue en noviembre en Puebla, un campeonato nacional en donde consiguió el primer lugar en máster de más de 35 años en categoría Open, anterior a la competencia en mención, en junio en Guadalajara, una competencia internacional en la categoría Open.

El fisiculturismo es la ciencia, la forma en donde el deporte necesita ganar músculo, una armonía en el físico y se prepara uno para verse bien delante de los jueces, ya que es un deporte de apreciación.

La mayoría de los fisiculturistas desde chicos fueron atletas y en un momento dado, la vida lo guio al fisiculturismo, en el caso de William comenzó con pesas y a alimentarme bien ya en México, ya que en Cuba es difícil, porque es un deporte y dieta caros.

Su primera competencia fue en el 2018, sin embargo no lo tomó muy en serio, el resultado no fue bueno, posteriormente se fue acercando y se dio cuenta que si era bueno para dicho deporte.

A nivel competitivo se vuelve un trabajo, las 24 horas del día, los siete días de la semana y más cuando se está en competición, donde los últimos cuatro meses son decisivos, no se puede fallar, ya que se tiene que tener alimentación, suplementación y descanso, además del entrenamiento.

Los sacrificios es la alimentación por el gasto que genera el alimentarse de forma correcta para ganar masa muscular, además de estar todo el día en la cocina, en el cierre de la preparación es cuando es desgastante, ya que no se consumen carbohidratos y uno se siente débil, los últimos días no se toma agua, es por ello que no es para todos los humanos.

SU ARRIBO A DURANGO

William llega a Durango por un contrato de trabajo en una universidad privada de Durango, decidió quedarse en la tierra de los alacranes por su hija, ya que estaba en una etapa de formación y no quería perderse esa etapa.

“Durango me ha abierto las puertas, muchas personas me han apoyado en muchas circunstancias, la hospitalidad de la gente de Durango, que todos sepan que soy un extranjero más, y en una competencia yo representó a México y Durango.

El entrenador de William Romero es Saúl Sepúlveda desde hace seis años, más que su coach es su amigo y hermano, es por ello que han funcionado como una buena mancuerna, lo acompaña a todas sus competencias y pendiente todo el tiempo de su estado de salud.

LOGROS

Dentro de los logros que ha obtenido, son los siguiente, campeón absoluto de la Copa Alacranes 2019, campeón absoluto del Mister Durango 2019, segundo lugar de la categoría de más de 100 kilogramos en el Mister México 2020.

Asimismo el primer lugar nacional en el campeonato de Strongman en San Luis Potosí, campeón absoluto del Mister Coahuila 2022, primer regional del Comité Nacional de Culturismo [NPC por sus siglas en inglés] Guadalajara 2023, primer lugar internacional de la categoría heavyweight del mismo evento.

Primer lugar nacional de la categoría Máster 35 años de la NPC Puebla 2023 y cuarto puesto en la categoría heavyweight del mismo evento.