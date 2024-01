Alacranes titular gana a Alacranes banca en cierre de pretemporada

Los Alacranes de Durango tuvieron un interescuadras como parte de su pretemporada, en donde los jugadores y cuerpo técnico aprovecharon para definir los últimos detalles para la segunda vuelta de la temporada 2023-2024 de la Liga Premier del futbol mexicano.

Fue en el estadio Francisco Zarco donde se llevaron a cabo las actividades, el equipo titular terminó con la victoria de 2-1, siendo el director técnico, Ricardo Rayas que realizó diversos cambios y poder observar el trabajo de todos los jugadores del plantel.

El timotel expresó que: fue una buena pretemporada cargada de mucho trabajo, pero el día de hoy me voy satisfecho con lo que vi de los muchachos dentro del campo, me queda claro que la competencia interna esta muy fuerte y eso me gusta porque en cualquier momento puedo echar mano de cualquier jugador y se que responderán lo que se les pide y exige que hagan dentro de la cancha.

Asimismo dijo que los objetivos en el equipo están bien establecidos, por lo que se pretende llegar a la liguilla y llegar al campeonato, es por ello que se da cuenta que tiene un gran equipo, “siempre es bueno poner la vara alta y en ese tenor estamos trabajando para quedar dentro de los primeros tres de nuestro grupo y buscar que los juegos de vuelta se cierren en casa, para con el respaldo de nuestra gente enfilarnos en la búsqueda del título.

La escuadra venenosa vuelve a las actividades el lunes 15 de enero en punto de las 20:00 horas, en Lunes Premier, recibirán a los Cabos United en el estadio Francisco Zarco.

Los ponzoñosos terminaron la primera vuelta con 33 unidades, cuarto lugar, en el caso de San José del Cabo culminaron como sublíderes del grupo uno con 36 puntos.