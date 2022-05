En una de las disciplinas deportivas con mayor demanda física y psicológica, es Edmy Yamilet Lares Martínez 17 años de edad, quien el pasado 23 de abril se consagró con el campeonato de la categoría bikini fitness juvenil, todo esto al celebrarse una edición más del Mr. Durango.

Luego de una intensa y demandante preparación en su gimnasio Gym Espartano y siempre bajo la tutela de su entrenador y preparador físico Sergio Aldana, Edmy Yamilet, a pesar de su corta edad, ya se consolida como la mejor de su estado y ahora sueña, porque no, con un Mr. México.

El pasado 23 de abril en las instalaciones de la FENADU se celebró el Mr. Durango y ahí, Lares Martínez brilló con luz propia al adjudicarse el primer lugar o campeonato estatal en el apartado del bikini fitness juvenil.

Edmy Yamilet campeona del Mr Durango. / Foto: Cortesía

Luego de la obtención de este importante logro, Edmy Yamilet Lares Martínez charló con El Sol de Durango y manifestó: "Al obtener el primer lugar en mis manos fueron miles de emociones, mis ojos se llenaron de lagrimas y mi corazón de emoción, después de tanto esfuerzo, de meses de preparación, de llevar mi cuerpo al limite, con falta de comida y agua, de entrenamientos extremos, saunas a temperaturas altas y muchas cosas así, incluso la falta en cuestión económica algunas veces, todos los gustos que sacrifique por mi pasión, todo esto sentí que valió la pena, me sentí tan orgullosa de mi, de mi cuerpo, de mi mente y estaba más que agradecida con todas y cada una de las personas que me apoyaron, mi entrenador, mi familia, ese primer lugar y ese trofeo, ese triunfo no es solo mio, es de todos ellos".

Dentro de esta demandante carrera deportiva, con que sueñas?: "Mi mayor sueño es llegar mucho mas lejos, mi próximo paso es mi lugar nacional y un absoluto, por el cual pienso yo y mi entrenador luchar hasta el final. Pero mas que ser una buena deportista, ser mejor persona, para ser una campeona, tienes que ser una buena persona debajo de la tarima, eso lo aprendí de un gran amigo", concluyó la campeona estatal.