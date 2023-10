Fiesta guindiblanca arrancó a ritmo de rock de AC DC

El mensaje y declaratoria inaugural corrió a cargo del gobernador de Durango, Esteban Villegas, pero al hacer uso de la palabra, le pidió al árbitro duranguense internacional FIFA, Marco Antonio “Gato” Ortiz que el diera las palabras.

Fue el silbante que dio un mensaje emotivo, diciendo que el verdadero triunfo no se da siempre en las medallas, sino en el esfuerzo, en punto de las 19:33 horas de este sábado se dieron por inaugurado los Juegos Intertecnológicos en el estadio Francisco Villa.

Comenzó el camino del fuego nuevo en el estadio / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Anahí Rodríguez Núñez de la disciplina de voleibol de sala y César Ortega Cabral de natación, así como en representación de los jueces, Laura Parra Blanco y José Juan Ayala, fueron los encargados de hacer el juramento deportivo, ante la presencia de todos y del director del ITD, Guillermo de Anda.

El rock volvió a reinar en Durango, ahora con Queen con la de We Well We Will Rock You continuó la fiesta, donde las botargas tanto del burrito como de la burrita pusieron el ritmo y con ello contagiar a todas las demás mascotas.

Las fotos para el recuerdo, las bromas y anécdotas no se hicieron esperar / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Un momento emotivo fue cuando en el escenario principal se mostraron a un abuelo y a su nieta, e hicieron un cuento de cómo era la ceremonia de los guerreros para el fuego, donde se hicieron sonar los caracoles y así portar la antorcha.









Marcha del fuego nuevo

Comenzó el camino del fuego nuevo en el estadio, primero lo portó Daniela García Vélez triatleta y nadadora, hija de otro de los íconos del ITD, Edgar García Lugo “El Tigre”; quien se lo entregó a Alejandra Guerrero, ajedrecista; luego Daniela Botello, tenista.

El pebetero permanecerá encendido hasta el 19 de octubre / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Le tocó el turno a Célida Córdova, volibolista; Francisco Porras, el creador de campeones y entrenador de la Selección Mexicana de Atletismo en México 68; Hugo Butzmann, campeón centroamericano y panamericano por México y hace unas semanas máximo campeón de los Juegos Internacionales de Trabajadores Italia 2023.

Roberto Silva quien fuera seleccionado en Juegos Olímpicos no podía faltar en un momento tan importante, para así culminar en manos de Eloísa “Chiquis” Cabada y la encargada de prender el pebetero el cual permanecerá encendido hasta el 19 de octubre.

Una tarde-noche de sábado con grandes emocione / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango









La fiesta previa

Una tarde- noche de sábado con grandes emociones, en la casa de los Generales de Durango llegaron los deportistas que estarán del 15 al 19 de octubre representando a su tecnológico en las más de 10 disciplinas en las que se competirán.

En la casa de los Generales de Durango llegaron los deportistas / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

No solo se hicieron presentes los deportistas y entrenadores, sino también el público en general, egresados y Durango, no podían pasar la oportunidad de decir que es un orgullo ser del Tecno.

A la cachi cachi porra pin pon porra, Tecno Tecno Gloria, se escuchó en varias ocasiones y es que están en casa y tienen que demostrar quienes son los que mandan.

En la ciudad se pudieron observar desde muy temprano y con mucho orgullo portando el uniforme del ITD / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Con íconos de los Burros Blancos como Eloísa “Chiquis” Cabada y Célida Córdova en voleibol, Francisco Porras en atletismo, además del animador número uno, Francisco “Pancholín” Quiñones, se pudieron observar desde muy temprano y con mucho orgullo portando el uniforme del ITD.

Las fotos para el recuerdo, las bromas y anécdotas no se hicieron esperar en las gradas mientras daba inicio la inauguración.