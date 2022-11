Mexicanos en el Mundial: alcohol, ropa y todas las reglas para Qatar 2022

Miedo. Incertidumbre. Qatar les genera eso en muchos aficionados. La cultura es distinta, sin embargo, no todo lo que se cree es cierto. Los fanáticos que asistan a la Copa del Mundo van a poder hacer de todo o casi todo en Doha.

El Comité Organizador emitió un comunicado en el que se eliminan mitos como el no poder realizar caravanas en la calle, portar una bandera LGBT e incluso caminar en las calles bajo los efectos del alcohol. Todo eso y más está permitido. Qatar es flexible, pero en casos extremos como meter alcohol al país o un acoso sexual, significa la deportación.

Qatar divide en cuatro categorías su reglamento. La categoría 1 no implica ninguna ofensa, la categoría 2 tiene un riesgo moderado, la categoría 3 es una multa, mientras que la categoría 4 es considerada una infracción grave y significa un procesamiento.

Derehos de las mujeres

Una de las preocupaciones más notorias entre los asistentes son los derechos de la mujer. Existe la creencia de que ellas no son protegidas, sin embargo, el Comité Organizador es claro: “Las mujeres podrán recibir atención médica, incluida la relacionada con el embarazo o la salud reproductiva, independientemente de las circunstancias y no enfrentarán ninguna acusación. Las fuerzas del orden solo podrían involucrarse si existe una sospecha de violencia sexual o abuso contra la mujer”, explica.

Si una mujer denuncia alguna violación o acoso “no enfrentarán ningún cargo”.

Derechos LGBT

Las muestras de apoyo a la comunidad LGBT no van a ser sancionadas. La libertad de expresión es bienvenida: “Las personas que muestren el arcoíris u otras banderas de identidad sexual no serán abordadas, detenidas o procesadas”, emitió el Comité.

En los estadios “las personas que muestren muestras de afecto en las calles tampoco serán detenidas”.

Si existen manifestaciones para promover los derechos LGBT “está permitido”.

El veterano activista británico por los derechos LGBT, Peter Tatchell, sostiene un cartel frente al Museo Nacional de Qatar | Foto: Reuters

Defensores de los derechos humanos

Qatar les da cabida a todos. Si existen otras manifestaciones públicas tampoco son delito: “Las personas que muestren mensajes críticos en público no serán abordadas ni detenidas. Las pancartas o banderas respectivas no serán confiscadas. Las publicaciones críticas en las redes sociales no serán procesadas”, informaron. La única manera de tener una sanción es “si la protesta se convierte en un problema de seguridad en el área”.

Ropa

El cómo vestirse también es una pregunta recurrente. Mucha gente cree que no pueden usar shorts o mezclilla, sin embargo, eso es falso: “Los visitantes que se vistan con disfraces que imitan la ropa nacional qatarí o que usen otros disfraces en público y estadios no serán abordados, detenidos o procesados”, comunicaron. Las mujeres y hombres “no tienen restricciones, pero en lugares de oración se deben seguir las reglas”.

Mostrar partes íntimas significa una advertencia: “A los espectadores que se quitan la ropa para revelar partes íntimas del cuerpo se les puede pedir que se vuelvan a poner la ropa”.

Aficionados

Un Mundial es fiesta, color. México es uno de los países que más aficionados llevan. Hacer caravanas, tocar tambores, se puede hacer: “Se permiten marchas espontáneas de fanáticos en la calle o centros comerciales, también cantando en público, eso no tiene acción o enjuiciamiento”, compartió el Comité.

El ruido es permitido: “Cantar canciones en público, tocar tambores o hacer otros ruidos en público no tiene enjuiciamiento”.

La fiesta se puede hacer, pero “hacer disturbios en zonas residenciales es un posible aviso”, informó.

Qatar va a dar flexibilidad hasta de “cubrir esculturas con banderas y pancartas”.

Ana y Pepe ya se acostumbraron a la vida diaria de Doha. / Foto: Miguel Ángel Mújica | Enviado

Prohibido

Muchas cosas se pueden hacer, pero otras están prohibidas: “El abuso racial o discriminatorio de los fanáticos no está permitido, en caso de presentarse se les cancela su Hayya Card”, avisó el Comité.

El “acoso sexual, vandalismo, atacar otros fans”, es sancionable.

Los casos más graves son “distribuir o consumir estupefacientes. Queda prohibido llevar bebidas alcohólicas a Qatar en el equipaje. Para los consumidores de pequeñas cantidades es posible deportación”, expuso.

El mayor representante de México en Qatar, Guillermo Ordorica, le extiende la mano a los aficionados con la encomienda de que no se dejen llevar por mitos | Foto: Cuartoscuro

Normas publicas

El alcohol es uno de los temas que más dudas generan. Qatar permite ingerir bebidas alcohólicas, incluso caminar bajo sus efectos, pero también tienen límites: “La embriaguez pública no tienen enjuiciamiento. No existe ninguna acción legal a menos de que se conduzca bajo la influencia de la intoxicación o cometa otros delitos en estado de embriaguez”.

Otro mito es el de no poder tomarle fotografía a la gente, eso es falso: “Tomar fotos en áreas públicas es permitido, pero la persona que aparece en la fotografía puede solicitar que se elimine la foto. No hay diferencia entre los ciudadanos de Qatar o visitantes”, informó.

Compartir la habitación con otra persona sin estar casados se puede: “El visitante puede permanecer en la misma habitación independientemente de su estado civil o género”.

Las muestras de afecto en la vía pública también están permitidas: “Las interacciones de los fanáticos respetuosas y bien intencionadas no deberían ser un problema”, comunicó Qatar.

Los asistentes para el Mundial en Qatar 2022 deben atender las nuevas medidas sanitarias. Foto: Reuters

Categorías

Categoría 1- No es una ofensa-Sin acción

Categoría 2-Riesgo moderado – Advertencia

Categoría 3-Manipulación acelerada-Multa

categoría 4 -Infracción grave-Procesamiento

