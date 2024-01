Fue el propio gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal quien declaró que no se ha podido comunicar con Carlos Lazo, dueño de Generales de Durango, para firmar el compromiso que en el 2023 habían pactado de que el equipo continuaba y que el gobierno iba a apoyar en lo que es todo el sexenio del mandatario estatal.

Te puede interesar: Se ampara Carlos Lazo, accionista mayoritario de Yox Holding

“No se ha tenido comunicación con Carlos Lazo, la fiscal ha platicado con los afectados, incluso le dicen algunos cercanos al presidente que es muy difícil de que se vaya de México, porque es dueño de varios equipos e interés económico”, dijo Villegas Villarreal, acerca del tema del fraude de la empresa Xoy Holding, que dicho sea de paso el dueño de Generales ya tramitó un amparo para evitar su detención.

Gobernador sigue sin poder comunicarse con dueño de Generales / Foto: Cortesía | Generales de Durango

César Cárdenas, director del Instituto Estatal del Deporte (IED), es quien ha tenido pláticas con los gerentes de los Generales, los cuales les han pedido que firmemos el estadio en comodato, ante lo que el gobernado ha permanecido muy cauto.

La Liga Mexicana de Beisbol dijo que si se llega a pasar algo complejo con el equipo, que es un tema que no está en nuestras manos, no se perdería el equipo, lo toma la misma liga y se ve cual es el paso siguiente, palabras dichas por el mandatario estatal.

Gobernador sigue sin poder comunicarse con dueño de Generales / Foto: Pexels

“Le dije a César que si el equipo no está metido en ese problema, si tenemos que firmar un comodato de este año para que los Generales puedan jugar, por supuesto que lo haríamos, en algunos candados de que se use para lo que está destino, para que no lo vayan a desmantelar”, dijo Esteban Villegas.

Finalmente aseveró: No creo que pase y yo apoyaré a través de la Fiscalía a todos aquellos que se acerquen con nosotros para darles una asesoría jurídica.

Es así que está la incertidumbre de si los Generales de Durango continuarán en la temporada 2024 de la LMB.