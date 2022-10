Hugo Erubiel: duranguense venció el cáncer e impulsó la "kermes dorada"

Fanático de los Generales de Durango y amante del beisbol, el joven duranguense Hugo Erubiel López Soto logró vencer el cáncer de la mano tras recibir atención médica en el Centro de Cancerología (CECAN) de Durango. Quien en entrevista exclusiva para El Sol de Durango comparte su historia de vida y cómo se convirtió en factor fundamental, para ser promotor de la "kermés dorada" en la que lograron reunir más de 100 mil pesos en beneficio del CECAN.

“Hace 5 años yo estaba en la escuela, salí a jugar en el receso y me empecé a sentir mal, llegando a casa les confese a mis papas sobre lo que me pasaba, eran muchos malestares, por lo que me llevaron a realizarme análisis, desafortunadamente en las primeras sesiones no aparecía nada, por lo que fueron varios los estudios a los que fui sometido y eso llevo a la detección del linfoma no Hodgkin”, diagnostico que en su momento les pareció muy extraño a sus doctores, pues este cáncer prácticamente solo se presente en bebes, según relata Hugo Erubiel.









¿Qué es el linfoma no Hodgkin?

De acuerdo con Medline Plus el linfoma no Hodgkin (LNH) es un cáncer del tejido linfático. Este tejido se encuentra en los ganglios linfáticos, el bazo y otros órganos del sistema inmunitario. Los glóbulos blancos, llamados linfocitos, se encuentran en el tejido linfático. Ayudan a prevenir las infecciones. La mayoría de los linfomas comienza en un tipo de glóbulo blanco llamado linfocito B o célula B.

“Afortunadamente el Centro de Cancerología que tenemos aquí en Durango me ayudó para poder salir adelante, muchísimo, porque me dotaron de medicamentos, las maquinas que ellos utilizan son importantes, en sí, todo lo que conforman a este centro, sin olvidar a los profesionales que ahí prestan sus servicios, estoy muy agradecido con muchos doctores, sobre todo con el Dr. Reyes, él siempre estuvo conmigo y sus atenciones fueron muy buenas”, aseguró Hugo Erubiel López Soto.

Hugo Erubiel: duranguense venció el cáncer e impulsó la "kermes dorada" / Foto: Alejandro Blanco | El Sol de Durango

Asimismo, el joven exhortó a la ciudadanía para que no duden en apoyar y ser parte de las distintas actividades que realiza el CECAN, ya que la recaudación de fondos permiten dotar al centro de medicamento y equiparlo, además de contratar más personal, ya que para los pacientes con cáncer el tiempo es fundamental, y trasladarse a otra ciudad para ser parte de estudios y análisis, es tiempo que se pierde, de ahí la importancia de tener esas máquinas en Durango y a todas las personas que acuden de diversas partes de la República.

Finalmente Hugo Erubiel agradeció al equipo de beisbol de los Generales de Durango y a todos los patrocinadores que se sumaron a la "kermés dorada" para recaudar más de 100 mil pesos en beneficio de los pacientes con cáncer.