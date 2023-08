El pasado martes por la noche en la Sultana del Norte se celebró un partido de futbol soccer internacional que tuvo como protagonistas a los equipos profesionales de la rama femenil, el anfitrión, Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León y de visita, ni más ni menos, que el Real Madrid, lo interesante de todo esto es que, como parte del cuerpo arbitral, ahí estuvo la duranguense, orgullosamente santiaguera Erika Monserrat González Nevárez.

Luego de su debut en el máximo circuito de la Liga MX Femenil, durante la campaña pasada, la carrera de González Nevárez continua en ascenso y ahora tuvo la fortuna de ser parte de su segundo compromiso de talla internacional.

Las encargadas de imponer las reglas sobre el terreno de juego fueron la arbitro central Katia Itzel García, la asistente número 1 Carolina Briones, asistente 2 Alma Karen Martínez, y como cuarto arbitro, la duranguense Erika Monserrat González Nevárez

Erika González en el duelo de Tigres de la UANL ante el Real Madrid

Luego de ser parte de este compromiso, Erika Monserrat charló en entrevista para El Sol de Durango, en donde compartió su experiencia al lado de Tigres Femenil y el Real Madrid.

"Es una experiencia muy importante y muy bonita para mí, porque cada vez se suman más las ganas de seguir adelante, de seguir trabajando para estar en el camino que elegimos, la verdad siempre he dicho que el arbitraje se había cruzado en mi camino y se ha convertido en toda una bendición, cada vez me doy más cuenta de que estamos en el camino correcto, es una experiencia bonita por el trato que nos dieron, super bien el Club de Tigres y el Real Madrid".

"A pesar de las condiciones climatológicas, porque llovió mucho, aun así, estaban en la mejor disposición los 2 equipos, la verdad es que si me lo preguntaran de nuevo yo volviera a elegir el arbitraje mil veces, porque te hace vivir cosas bien bonitas, el compartir cancha con un equipo de la magnitud del Real Madrid pues es otro rollo y luego con uno de los mejores equipos de la Liga MX Femenil como lo es Tigres".

Añadió que esta aprendiendo muchas cosas tras compartir cancha con Katia, quien acaba de llegar de un mundial y comparte su experiencia tras observar cómo se desenvuelve en el terreno de juego.

"Para mí es una referente, arbitralmente y me siento muy contenta, es mi segundo partido amistoso internacional y es que los dos se vivieron de manera distinta, pero muy, muy bonita la verdad. Yo voy a seguir, voy a seguir en este camino que me tiene muy bendecida en el sentido de tener este tipo de experiencias y es que, si me peguntan de nuevo, al arbitraje lo volvería a elegir mil y una vez más, y muchas gracias a ustedes por estar al pendiente de la carrera de su servidora, muchas gracias", finalizó la entrevistada