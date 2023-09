La mañana de este martes el parque de pelota Francisco Villa fue la sede de la rueda de prensa en la que el Club Generales de Durango y el Centro de Cancerología, presentaron la segunda edición de la Kermes Dorada.

Los encargados de presentar esta kermes fueron Prissila Yaseth Güereca Nájera, presidenta del patronato del Centro de Cancerología, José Caire Ramírez, represéntate del comité organizador y vencedor del cáncer, Suzette Torres Ibarra, Héroe del CECAN y Ahtziri Zetter, Directora de Operaciones del Club Generales de Durango.

La Kermese Dorada, que se desarrollará el 1 de octubre en las instalaciones del parque de pelota Francisco Villa, es un evento que une a todos los duranguenses para recaudar fondos para el patronato de cancerología, con el objetivo de ofrecer un evento lleno de atracciones, alimentos, entretenimiento, rifas y mucho beisbol.

Organizada por el CECAN y el Club Generales de Durango

Para esta segunda edición de la Kermes Dorada, los organizadores esperan recaudar la misma cantidad del año pasado, 250 mil pesos, esta es la gran meta de un evento que contara con diversión para chicos y grandes, con brincolines, pinta caritas, manualidades, antojitos mexicanos, mucho beisbol, pero sobre todo, la satisfacción de regalarle una sonrisa a los pequeños que en estos momentos luchan contra el cáncer.

En su oportunidad frente al micrófono Ahtziri Zetter indicó: “Sabemos que hay muchas personas que están luchando por salir adelante, Generales de Durango organiza está kermés para todos esos niños que necesitan que les entendamos una mano en su proceso de una forma más mágica, por lo que invitamos a las personas y empresas para que se sume está causa que ya el año pasado fue todo un éxito y reunió a 70 empresas”.

Llega la segunda edición de la Kermes Dorada / Foto: Alejandro Blanco | El Sol de Durango

La titula del patronato del CECAN., Prissila Yaseth Güereca Nájera agradeció esta organización a Generales y además detalló: “El año pasado yo venía ingresando al patronato, no sabía bien lo que habían hecho con la Kermes Dorada, ya después de que me platicaron y hoy solo puedo decirles que Generales de Durango es una empresa de mucho corazón, es una empres que verdaderamente no solo está preocupada para generar para ellos mismos, sino que son capaces de compartir, hoy nos toco la fortuna de ser los beneficiados, que como Centro de Cancerología en donde como patronato estamos trabajando Cáncer Infantil, Cáncer para adultos en genera y en los familiares de todos nuestros pacientes”.

Este gran kermes contará también con un octagonal de beisbol, en donde estarán participando los municipios más beisboleros del estado de Durango, por lo que ya han confirmado su inscripción las organizaciones de Vicente Guerrero, Pueblo Nuevo y la capital duranguense.