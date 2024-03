Los deportistas duranguenses hicieron su mejor esfuerzo en la pista de atletismo del Instituto Estatal del Deporte (IED), las mejores marcas irán al macrorregional que se efectuará el próximo mes de mayo en Culiacán, Sinaloa.

Te puede interesar: Alexa Moreno quiere disfrutar el proceso de cara a París 2024

En lo que corresponde a la rama varonil, en la sub 18 en los 100 metros planos, el 1-2 se lo llevaron los deportistas de Nuevo Ideal, Osiel Andrade con 10.85 segundo y Edgar García con 11.15 segundos, en la sub 20 los mejores fueron Axel Aragón y Guillermo Torres, de Guadalupe Victoria y Durango, respectivamente.

Por su parte en los 200 metros planos, el velocista de Nuevo Ideal, Edgar García se adjudicó el primer lugar con 23.67 segundos, César Chávez de Durango con 24.20 segundos.

Los mejores velocistas en la etapa estatal / Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

La reina de las pruebas de atletismo, los 400 metros planos, el más veloz sobre la pista fue Juan Lozano de Lerdo con tiempo cronometrado de 49.56 segundos, con 49.75 segundos terminó David Ortiz de Durango, esto dentro de la categoría sub 20.

Referente a la prueba de heptatlón en 14-15 años, el atleta de Durango capital, Irving Martínez con 4.22 minutos fue el mejor, Jesús Aguilar Fierro de San Juan del Río fue el segundo lugar al terminar la sumatoria con 4.36 minutos.

Los mejores velocistas en la etapa estatal / Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

En los mil 500 metros planos de la sub 20, Israel Meraz detuvo el cronómetro en 4.09 minutos, el segundo lugar fue para Ángel de la Rosa de Pueblo Nuevo con 4.14 minutos.

En el salto de altura en la sub 20, los dos primeros puestos le correspondieron a Gabriel Salas y Maximiliano Fraustro con 1.55 metros y 1.40 metros, ellos son de Poanas y Durango, respectivamente.

Los mejores velocistas en la etapa estatal / Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

Mientras tanto en salto de longitud en la sub 16, de San Juan del Río, Jeanca Jaimes registró una marca de 5.25 metros, Ismael Morales de Guadalupe Victoria fue el segundo con 4.87 metros.

En el salto triple de la sub 18, Sergio Ramos marcó 11.60 metros; mientras que en la sub 20, Daniel Villarreal marcó 11.96 metros; en la sub 23, Efrén de la Cruz registró 12.07 metros.