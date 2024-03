Es orgullosamente duranguense, pero la falta de oportunidades laborales la obligaron a emigrar y desde hace dos años que vive en Australia, y además es una entrenadora profesional de escalada.

Ella es Melissa Santos, quien con 27 años de edad, es la instructora de un grupo de cien personas que al igual que ella le apasiona la escalada, y en mayo estará en Durango, donde no descarta la idea de hacer una plática e intercambiar experiencias con los escaladores duranguenses.

Un ejemplo de superación, escaladora duranguense que vive en Australia / Foto: Cortesía | Melissa Santos

¿Qué es lo que realizas en el ámbito deportivo?

Hace cuatro años comencé a escalar, comencé en México, algo que fue más tipo casual, posteriormente se convirtió en algo más apasionante, al mudarme a Australia tenía la necesidad de buscar un trabajo, por las habilidades que tenía en escalada, encontré uno en el gym, vieron como escalaba y me ofrecieron escalar.

Empecé mi camino como coach, instructora y armadora de nuevas rutas, actualmente doy clases a todas las edades, comparto lo que son mis experiencias, me encanta porque es una forma gratificante de saber que estás ayudando a otras personas en su camino en el deporte.

Es de Durango, tiene 27 años y emigró a Australia, estudió la carrera de Ingeniería Bioquímica en el Instituto Tecnológico de Durango, emigró hace dos años a la isla de los canguros. Trabajaba en la industria en Zacatecas, pero es un estado inseguro.

El deporte de la escalada es extremo, ¿cuáles son las fortalezas que ves en las mujeres que se animan para practicarlo?

La escalada requiere de balance, flexibilidad, control de tu cuerpo, fuerza necesaria para cargar tu propio cuerpo que la mayoría de las mujeres tenemos. Muchos piensan que un deporte extremo debes estar bien físicamente, tener grandes músculos, pero la realidad es que no es así, puedes solo utilizar tus movimientos.

¿De dónde te surgió la idea de crear una comunidad de escalada con tus mismas compañeras del gimnasio?

Fue más que nada para ayudar a otras personas que estuvieron en mi situación, al inicio cuando recién llegué a Australia no tenía amigos, personas con quien escalar, no tenía empleo, todos esos problemitas nos hicieron tener esa necesidad, con el tiempo empezamos a buscar y ya en el gimnasio de escalada tuve contactos con más personas, actualmente ya somos 100 miembros en la comunidad y cada quien decide que días puede ir.





Australia es un país muy diverso, cada mexicano que conocemos cada mexicano que invitamos, tratamos de hacerlos sentir parte, hay de Colombia, Chile, Canadá.

¿Qué tan importante es el deporte en tu vida, y si no fueras deportista que serías?

El deporte y la escalada es importante en mi vida, porque es lo que me mantiene, me pagan por escalar, el saber dominar un deporte me abrió buenas puertas en otro país, me ayudó a mejorar mi inglés. Todas las personas tienen este tipo de facultades cuando emigran, el deporte me ayudó a sentirme cómoda al vivir fuera de mi país, sino hacemos deporte es como una vida sin salud, solo tienes que decidir que deporte te llama la atención.

En Durango hay muchos lugares bonitos para hacer escalada y fácil de llegar, en Australia que tan accesible es llegar

Australia es un país grande, varía de la ciudad en la que vives, en Sidney encuentras lugares de escalada donde te puede mover con transporte público, pero si vives en Melbourm es un poco más complicado, porque hay que manejar de una a cuatro horas para poder llegar a la zona de escalada, pero hay muchas rutas que puedas escalar, en el estado de Durango hay 20 mil rutas para escalar, tiene potencial, se debería de aprovecharlo.

“Sería muy reconfortante llevar a la comunidad de escaladores de Australia a México, sería difícil y caro de lograr, algo que puedo ver más posible de organizar es un evento con la comunidad de Durango, donde yo pueda compartir mis experiencias y conocimientos para que crezcan como escaladores, en mayo iré a Durango, voy a comunicarme con aquellos escaladores y ayudarles en lo que pueda”, finalizó la escaladora.