Sin duda alguna que la noticia más relevante durante la semana que esta por concluir en materia deportiva, es el regreso de Ciro Castillo a la presidencia del Club Alacranes de Durango, hoy conoceremos los trabajos que se avecinan en materia deportiva de cara al arranque del torneo de apertura 2023 en la Liga Premier de la Federación Mexicana de Futbol.

Te puede interesar: Regresará Ciro Castillo a la presidencia de Alacranes de Durango

Durango esta vivo y jugará en la Liga Premier, de nueva cuenta bajo el mando en la presidencia de Ciro Castillo, quien ha charlado en entrevista para El Sol de Durango.

¿Cómo regresas a la presidencia de los Alacranes de Durango?

Sigo siendo el presidente del club, ahorita me preguntaban que si regreso contento, regreso más preocupado que contento por la situación en la que se encuentra ahorita el club, tenemos muy pocos días para armar un equipo competitivo pero trabajaremos estos días a marcha forzada para poder tenerlo a la brevedad posible.

Vuelve Ciro Castillo a la presidencia del Club Alacranes de Durango / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Luego de que te enteraste del regreso, ¿Cuáles son las funciones que haz realizado?

Desde el viernes que tuve mi plática con el director del IED., César Cárdenas, me puse a trabajar, han sido dos días de no dormir, sábado y domingo de no dormir, de estar trabajando y es literal, trabajando hasta altas horas de la noche revisando las plataformas de jugadores, viendo a los jugadores que tenemos, viendo a los jugadores que podemos traer, todavía que pudieran estar libres para armar el equipo lo más digno y que se pueda poder participar en esta categoría y este torneo, de ahorita a diciembre que es donde se abre la ventana y ya tendremos más espacio para poder estar visualizando jugadores.

¿Se trabajaría con el profesor Rayas como Director Técnico del Equipo?

Tenemos que revisarlo platicar con él, ver sus expectativas, ver si encajamos, porque yo creo que todo esto tiene que ser en una comunión, tiene que ser en el clip, cómo nos entendamos, la parte de confianza, poder trabajar y poder decidir rápido, todo lo tenemos que decidirlo muy rápido, hoy tenemos un margen de error más grande por el tiempo, pero trataremos de equivocarnos lo menos posible, ahorita todavía tenemos que darle al profesor Rayas el voto de confianza y platicar con él antes de definir si podemos trabajar juntos, pero tendríamos que trabajar muy rápido.

Al momento y tras la actualización de la información, es un hecho, el profesor Rayas será el director técnico de los Alacranes de Durango, así lo confirmó este sábado el departamento de Comunicación Social del Club.

¡ALACRANES 🦂 !



Así se jugara la primera vuelta de la #Temporada23I24🏆de la @LigaPremier_FMF vayan reservando las fechas de nuestros partidos de local, ¡𝗩𝗼𝗹𝘃𝗲𝗺𝗼𝘀 𝗺á𝘀 𝗳𝘂𝗲𝗿𝘁𝗲𝘀 💪🏼 , 𝘃𝗼𝗹𝘃𝗲𝗺𝗼𝘀 𝗽𝗼𝗿 𝘁𝗼𝗱𝗼 👊🏼 !#SiempreAlacranes #DondeElFútbolEsAlgoMás⚽ pic.twitter.com/qelt9AOkvP — Club Alacranes de Durango 🦂 (@AlacranesdDGO) July 27, 2023

¿Cuál es el mensaje para la afición?

Primero agradecer a la afición, a los medios de comunicación, hoy que los vuelvo a ver todos tienen una cara de sorpresa, yo siento que ya pasó, pero bueno, a la afición primero agradecerle todo el apoyo que tenía y volver a solicitarles que vuelvan a confiar en este proyecto que hoy nuevamente vuelve a iniciarse.

¿Qué puede esperar la afición?

Trabajo, demostrarles que siempre lo hemos hecho trabajando con honestidad y lealtad para que el equipo tenga buenos jugadores y tenga buen cuerpo técnico, llevar una buena relación con la afición, con los medios de comunicación, porque todo esto es en conjunto y eso nos va a dar el éxito.

Vuelve Ciro Castillo a la presidencia del Club Alacranes de Durango / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango





La era de Ciro Castillo

Es importante recapitular, eran varios los torneos en los que Ciro Castillo tomó las riendas del Club Alacranes de Durango, conforme pasaron las jornadas y temporadas, a Durango se le forjaron las bases para diseñar un representativo duranguense que mostró mucha calidad sobre el terreno de juego.

En la era Castillo, primero fue el “Jerry Estrada” quien se presentaba como timonel, el proyecto mostró mucha mejoría con el ex atleta, no obstante, en un momento dado los números se estancaron y se tuvo que buscar un nuevo Director Técnico, la responsabilidad recayó en la metodología de Jair Real Cobián, quien le diera al club prestigio y respeto.

Vuelve Ciro Castillo a la presidencia del Club Alacranes de Durango / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Fue el pasado mayo de 2022 que los Alacranes de Durango, bajo la sabiduría de Real Cobián, lograron el ascenso, deportivamente hablando a la Liga de Expansión, luego de derrotar a la siempre poderosa escuadra de Mazorqueros.

Deportes Los primeros 4 refuerzos de Alacranes

Fue en junio de 2022 que los Alacranes de Durango, por invitación, regresaron a la división de plata del futbol profesional mexicano, enfrentando al Tapatío, actual campeón de la división, en ese torneo de apertura se logró la clasificación tras superar el repechaje, mas adelante en cuartos Celaya los eliminó, pero fue un torneo de ensueño.

Para el clausura 2023 el sueño se apagó, pues la decisión de cambiar al presidente de la liga por parte del gobierno del estado de Durango, propietario del equipo, costó y costó mucho, pues a la Federación Mexicana de Futbol no le gusto mucho que llegará Roberto Zermeño a la presidencia del equipo y Durango perdió la categoría.