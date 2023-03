¿Cómo bloquear las notificaciones de Shein en Instagram? Aquí te explicamos

Si eres usuario de Instagram seguramente en los últimos meses has recibido al menos una notificación sobre una etiqueta en una publicación de Shein, en la que aseguran que somos ganadores de una tarjeta de regalo, pero ¿esto es real? ¿cómo surgió? y lo más importante, ¿cómo hacemos para que desaparezcan de nuestra cuenta? Aquí te explicamos todo al respecto.

En la mayoría de estas publicaciones aparece el post: “¿Has sido etiquetado en la foto? ¡Felicidades!”, sin embargo las cuentas que realizan estos posts son falsas, ya que el link que agregan te direcciona a un sitio apócrifo de Shein, siendo la tarjeta de regalo el anzuelo para dar clic en el sitio. Pero en realidad se trata de un fraude bancario que te roba tus datos y algunos incluso pueden llevarse también tu dinero.

Debido al revuelo que ha causado este fenómeno en redes sociales Shein aseguró que todas estas publicaciones donde se etiquetan a usuarios de Instagram son falas.

Alertaron sobre esta estafa, además de indicar que ellos no están involucrados y se trata de un gran fraude. “Es una estafa, ten mucho cuidado y no te dejes engañar”, señalaron. “Si recibe algún mensaje sobre sorteos pagados, no participe”, se lee en su comunicado.

¿Cómo evitar que me etiqueten?

Si tú también buscas deshacerte de estas molestas notificaciones aquí te explicamos paso a paso cómo puedes hacerlo. El primer paso es ingresar a tu perfil de usuario en la plataforma e ir a Configuración.

Posteriormente das clic en la pestaña de Privacidad, luego seleccionas la opción Publicaciones, ahí te debe aparecer una pestaña azul a la opción que señala que solo pueden etiquetarte Personas que sigues.

También se puede aprobar la opción de que las etiquetas deban ser aprobadas manualmente, para evitar que desconocidos hagan uso de tu perfil.

Además se recomienda realizar denuncias directamente sobre las publicaciones por spam, para evitar su reproducción. Esto, por supuesto, además de bloquearlas y lo más importante, jamás des clic en los enlaces que te indican dichas publicaciones.