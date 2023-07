Apagones afectan economía de comerciantes de la Zona Centro

Continúan los apagones en la zona centro de la ciudad de Durango, así lo sostuvo la presidenta de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (CANACOPE) Beatriz Zamora quien resaltó que el miércoles se cortó el suministro eléctrico por espacio de de casi cinco horas lo cual afectó a comerciantes con pérdidas cuantiosas.

Destacó que el apagón que se presentó este miércoles provocó que muchos establecimientos tuvieron que cerrar, otros presentaron pérdida de aparatos eléctricos debido a descomposturas provocadas por los recurrentes cortes de energía de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Zamora Nájera, puntualizo que el apagón se prolongó demasiado tiempo, por lo que los comerciantes optaron por cerrar sus establecimientos, pues ya no pudieron hacer cobros y otros ya no pudieron laborar como es el caso de las estéticas, no se le pudo brindar el servicio a la ciudadanía.

No podemos permitir que se nos siga cortando la electricidad, los comerciantes siempre pagamos de manera puntual porque sabemos que con un día que se nos pase el hacer el pago, el personal de CFE ya está cortándoles el servicio eléctrico y se tardan mucho para que les vuelvan a instalar el servicio.

Además, puntualizó que los cobros por el consumo de electricidad, se les han disparado de manera considerable, pues en algunos casos quienes pagaban mil pesos de repente ya les llega el recibo con un cobro de tres mil o cuatro mil pesos el bimestre, cuando el consumo es el mismo.

Sabemos que muchas de las veces son fallas ajenas a la propia CFE, sin embargo, los tiempos de reacción para reparar las fallas son de mucho tiempo, aunado a que ya han ocasionado que se descompongan aparatos eléctricos como las computadoras, aires acondicionados y refrigeradores y no sabemos quién nos va a pagar por ello, declaro la líder de los comerciantes.

Zamora Nájera, comento que el problema de los apagones no es novedad, esta situación la vienen sufriendo desde hace varios meses, es decir desde que hicieron los trabajos de cableado subterráneo. A los comerciantes nunca nos avisan que habrá apagones y esto trae consecuencias en la propia economía de los empresarios.

Dio a conocer que ya tuvo un acercamiento a través de una llamada con personal de la CFE para entablar un dialogo con el superintendente y poder saber quién va a responder por las pérdidas de aparatos eléctricos y pedirle que el personal reaccione más rápido ante los apagones.