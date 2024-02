Conoce la diferencia entre un resfriado y una gripe

Aún se vive la temporada de invierno, y son comunes las enfermedades de vías respiratorias, o incluso los resfriados, ante la exposición que tiene el cuerpo a temperaturas viables, o bien, porque se acogen los virus que permanecen en el aire.

El doctor duranguense e influencer, Polo Guerrero, mostró a la gente que la gripe y resfriado no es lo mismo, por lo que requieren de una atención también variable para una y otra situación. ¿Lo sabias?.

¿Sabías que los antibióticos no tienen ningún efecto contra estos padecimientos?; “no existe un tratamiento específico contra la gripa o resfriado" / Foto: María Martínez / Cuartoscuro

Por un lado, el resfriado, que también es conocido como catarro común, es una infección viral, que implica el tracto respiratorio que a menudo cursa con una inflamación de la vía aérea alta. ¡Atención!, porque un resfriado no produce fiebre en las personas. Se manifestará con cuestiones como mucha mucosidad, sobre todo líquida, malestar general, estornudos y tos.

“Más adelante estos mocos se pueden volver algo purulentos y se pueden espesar. Pero la condición está en que el resfriado se quita de cuatro a 10 días, y existen más de 120 cepas distintas de virus que son causantes del resfriado”.

Por otro lado, está la gripe, la cual se debe a influenza. “La gripe de igual manera es una infección viral de tipo agudo de las vías respiratorias superiores que aparece bruscamente con un cuadro de fiebre, acompañada de dolores musculares”.

Según el médico, el agente etiológico más frecuente es la influenza, principalmente el tipo A y tipo B. “El tema con la gripa es que si no hay ninguna complicación la fiebre puede durar tres días, pero los demás síntomas como congestión nasal, dolor muscular, etc, pueden durar hasta una semana.

Para influenza sí existe una vacuna, lo cual representa una gran ayuda. “La relevancia de esto es que el tratamiento es sintomático, lo que quiere decir, disminuir la fiebre, disminuir los dolores y en casos específicos, ya ver si es necesario algo para la tos, o no”.

¿Por qué no se deben usar antibióticos para una gripa?. “Los antibióticos no tienen ningún efecto, porque por algo son antibióticos, y todo lo lleva a gripe o resfriado son virus así que no afecta. (…) Si tienes gripa, no tomes antibióticos”.

La intención con los medicamentos es poder librar la enfermedad con la menor sintomatología posible, y aquí por más ajo o cebolla, no habrá ningún efecto directo con los síntomas.

“No existe un tratamiento específico contra la gripa o resfriado, todo es un tratamiento de tipo sintomático, en donde se pueden usar medicamentos como los analgésicos o antipiréticos, descongestionantes, antihistamínicos, antitusivos, mucolíticos y expectorante".