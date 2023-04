"Esto debería ser nuestro": Estadounidense propone que Baja California sea parte de EU

No es un secreto para nadie que los debates en Twitter siempre generan polémica, en esta ocasión fue el usuario estadounidense @stormrobinson quien provocó todo tipo de reacciones en la famosa plataforma al sugerir que Baja California y Baja California Sur deberían ser territorio de Estados Unidos.

Storm, como se hace llamar en Twitter, publicó una imagen mostrando la parte norte de México sobre el cual había una marca en dichos estados con el comentario: "no estoy sugiriendo que hagamos nada, pero esto debería ser nuestro", posteriormente agregó "tal vez deberíamos acercarnos y ver cómo se sienten acerca de unirse a San Diego y convertirse en West Florida solo como un ejercicio exploratorio. ¿Alguien les ha preguntado alguna vez?".

Como era de esperarse su publicación desató una pelea campal en internet, "todo esto comenzó porque estoy harto de congelarme todo el tiempo y Baja siempre hace más calor", sin embargo esto no termino ahí, el estadounidense pidió en otra publicación una reunión con el presidente de México López Obrador para discutirlo "hablemos amigo", indicó el tuitero.

I’m not suggest we do anything, but this should be ours. pic.twitter.com/0KLmdCjLmQ — Storm (@stormrobinson) April 11, 2023

Sin embargo a varios internautas no les causó gracia dicha propuesta, entre las respuestas más destacadas se encuentra la del usuario @JulioJaec, quien respondió al tuit de la misma manera que Storm, mostrando el mapa con California y Nuevo México recuperados, "no sugiero que hagamos nada, pero esto debería ser nuestro", sin embargo el estadounidense seguía con la broma y replicaba "¿Estás seguro de que lo quieres? Últimamente hace tanto frío que es casi inhabitable. Es posible que todos tengamos que acomodarnos más cerca del ecuador pronto", escribió en el post.

Estadounidense propone que Baja California sea parte de EU / Foto: Especial

Mientras que otro de los usuarios que dio mucho de que hablar fue @payawq, originario de Argentina, quien realizó un comentario parecido al de Julio, escribió: "tengo una mejor idea gringos, ¿y si mejor regresan todo California?", a lo que Storm contestó: "ya hice un trato con @prjibaromarx para que tomen a Puerto Rico como un intercambio por Baja. Es genial. todos ganan".

I have a better idea gringos, what if they better return all of California? pic.twitter.com/pZgaLCTnbW — ⭐🇦🇷 Laika 🇦🇷⭐ (@payawqa) April 12, 2023

Más tarde el estadounidense hizo la aclaración que se trataba de una broma, "no me arrepiento de hacer una broma sobre el intercambio de Puerto Rico a México por Baja (que en realidad es un comercio justo por cierto), pero dado que el tono satírico del falso imperialismo estadounidense se pierde en la traducción, debo recalcarle al pueblo de México que nadie realmente quiere Baja".

La discusión no terminó ahí ya mas tarde subió otra publicación acerca del territorio canadiense para continuar con la polémica.

Este debate deja a la vista que se debe tener cuidado con las publicaciones que se realizan en redes sociales fuera o no una broma en cualquier momento cualquier cosa se puede hacer viral y los internautas estarán ahí para comentar sobre el tema.