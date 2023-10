Hablemos del tarot y lectura de la mano; ¿sabías que tu palma habla de tu destino?

El tarot, es decir lectura de cartas, y también la lectura de la mano, son dos formas en que una persona puede conocer e interpretar situaciones de su vida. Los encargados de hacer estas lecturas son personas que se prepararon para ello, o que incluso de nacimiento tienen algún don, el cual fueron guiando.

Se trata de prácticas muy recurridas en Durango; incluso, en La Bruja Café, ubicado en la Zona Centro, específicamente en la calle Francisco Sarabia número 515, Olem y Manik ofrecen estos servicios. Y son precisamente ellos quienes explicaron para El Sol de Durango en qué consisten estas dinámicas.

En La Bruja Café, ubicado en la Zona Centro, específicamente en la calle Francisco Sarabia número 515, Olem y Manik ofrecen estos servicios | Foto: Miguel Barrera | El Sol de Durango

En la palma de la mano, cada línea que se percibe tiene un por qué. Hay una línea del corazón, de la mente, de la vida, etc. Cuando la línea del corazón está más marcada que otras, es porque “se es más corazón que nada, una persona que lucha por caer bien y por amar un chorro, y la gente no lo entiende y no lo puede comprender, y eso frustra, a tal grado que trae para esa persona sufrimiento”.

La parte de la mano hacía el dedo pulgar representa el grado espiritual, y la otra parte es de grado físico. Además, según explica Olem, si se tienen lunares, estos representan enfermedad o muerte repentina. Podría ser que en una vida pasada se murió trágicamente.

En el tarot también se puede lograr conocer más de la vida de las personas que acuden precisamente para esa interpretación. Y según cuenta Manik, regularmente van en busca de orientación para temas de amor.

“Siempre tiene que haber un motivo de consulta, siempre, sino, será muy complicado. Porque si yo tiro la baraja pero me hubieras preguntado otra cosa, el resultado va a cambiar, porque va dependiendo de lo que se pregunta”, declaró Manik.

Al explicar entonces que depende de las preguntas de los interesados, vendrá la interpretación al tirar la baraja. Manik contó que el recibir la lectura del tarot colabora para resolver problemas, saber en dónde están situadas las personas y ver las posibles acciones y consecuencias.

“Se pueden retomar diferentes temas, lo más común es el amor, la familia, el trabajo, la salud, casi siempre se trata de eso, porque la gente es lo que le preocupa, cómo va a estar económicamente, etc. Pero, en general si se tiene algún tipo conflicto y no sabes qué es lo que está pasando, se hace la tirada, vemos qué es lo que pasa”.

Hay gente que recurre a estas prácticas muy seguido, pero, se tienen que esperar un tiempo razonable para volver; algunos meses para que el resultado de la lectura pueda variar.